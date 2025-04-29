https://ria.ru/20250429/moskve-2024-1942755363.html

Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты

Перекрытия в Москве на репетицию Парада Победы 2025:. карта перекрытий дорог

Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты

В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:01:00+03:00

2025-04-29T16:01:00+03:00

2025-04-29T16:04:00+03:00

москва

департамент транспорта г. москвы

новый арбат

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА НовостиПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада ПобедыВ 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.Список улиц, которые будут перекрытыПо информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:Когда и на сколько перекроютПо информации портала “Московский транспорт”, 29 апреля, 3 мая и 7 мая с 16:30 до 19:00 ограничение движения коснется улиц Новинский бульвар, 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка и Волгоградского проспекта.7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Кадашёвская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 мая — с 05:00 до 13:00.Объездные пути и рекомендации для водителейНа участках временных ограничений запрещена парковка. Кроме того, закрыты подземные пешеходные переходы. Возможны изменения в соответствии с официальной информацией Дептранса Москвы. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html

https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html

https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html

москва

новый арбат

садовое кольцо (москва)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, департамент транспорта г. москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне