https://ria.ru/20250429/moskve-2024-1942755363.html
Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты
Перекрытия в Москве на репетицию Парада Победы 2025:. карта перекрытий дорог
Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты
В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:01:00+03:00
2025-04-29T16:01:00+03:00
2025-04-29T16:04:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
новый арбат
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014021424_0:42:3073:1771_1920x0_80_0_0_7ae3b7277caec6040ca3d168f3d3c7d0.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА НовостиПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада ПобедыВ 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.Список улиц, которые будут перекрытыПо информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:Когда и на сколько перекроютПо информации портала “Московский транспорт”, 29 апреля, 3 мая и 7 мая с 16:30 до 19:00 ограничение движения коснется улиц Новинский бульвар, 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка и Волгоградского проспекта.7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Кадашёвская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 мая — с 05:00 до 13:00.Объездные пути и рекомендации для водителейНа участках временных ограничений запрещена парковка. Кроме того, закрыты подземные пешеходные переходы. Возможны изменения в соответствии с официальной информацией Дептранса Москвы. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html
https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html
https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html
москва
новый арбат
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Новый Арбат, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА Новости
Изменения дорожного движения 29 апреля
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Изменения дорожного движения 3 мая
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Изменения дорожного движения 3 мая
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Изменения дорожного движения 3 мая
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Изменения дорожного движения 3 мая
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Изменения дорожного движения 3 мая
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Изменения дорожного движения 7 мая
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Изменения дорожного движения 7 мая
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Изменения дорожного движения 7 мая
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Изменения дорожного движения 7 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 29 апреля
1 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
2 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
3 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
4 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
5 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
6 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
7 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
8 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
9 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
10 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
11 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
12 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
13 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
14 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
17 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
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Изменения дорожного движения 9 мая
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Перекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада Победы
В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.
Список улиц, которые будут перекрыты
По информации Дептранса
будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:
- Новинский бульвар
- 1-ая Тверская-Ямская улица
- Оружейный переулок
- Волгоградский проспект
- Кадашёвская улица
- Пречистенская набережная
- Котельническая набережная
- Солянка
- Петровка
- Моховая
- улица Гашека
- Тверской бульвар
- улица Б. Полянка
- Новый Арбат
- 2-я Брестская
- Садовое кольцо.
Когда и на сколько перекроют
По информации портала “Московский транспорт”, 29 апреля, 3 мая и 7 мая с 16:30 до 19:00 ограничение движения коснется улиц Новинский бульвар, 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка и Волгоградского проспекта.
7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Кадашёвская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.
7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.
В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 мая — с 05:00 до 13:00.
Объездные пути и рекомендации для водителей
На участках временных ограничений запрещена парковка. Кроме того, закрыты подземные пешеходные переходы. Возможны изменения в соответствии с официальной информацией Дептранса Москвы.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.