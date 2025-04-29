Рейтинг@Mail.ru
Перекрытия в Москве на репетицию Парада Победы 2025:. карта перекрытий дорог
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:01 29.04.2025 (обновлено: 16:04 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/moskve-2024-1942755363.html
Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты
Перекрытия в Москве на репетицию Парада Победы 2025:. карта перекрытий дорог
Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты
В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:01:00+03:00
2025-04-29T16:04:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
новый арбат
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014021424_0:42:3073:1771_1920x0_80_0_0_7ae3b7277caec6040ca3d168f3d3c7d0.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА НовостиПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада ПобедыВ 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.Список улиц, которые будут перекрытыПо информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:Когда и на сколько перекроютПо информации портала “Московский транспорт”, 29 апреля, 3 мая и 7 мая с 16:30 до 19:00 ограничение движения коснется улиц Новинский бульвар, 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка и Волгоградского проспекта.7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Кадашёвская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 мая — с 05:00 до 13:00.Объездные пути и рекомендации для водителейНа участках временных ограничений запрещена парковка. Кроме того, закрыты подземные пешеходные переходы. Возможны изменения в соответствии с официальной информацией Дептранса Москвы. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html
https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html
https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html
москва
новый арбат
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014021424_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a8a98f7060a1a0b1b563aff329173e80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, департамент транспорта г. москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Новый Арбат, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции военного парада в Москве-2025: какие улицы будут перекрыты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПодготовка Красной площади в Москве ко Дню Победы
Подготовка Красной площади в Москве ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Подготовка Красной площади в Москве ко Дню Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА Новости
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
1 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
2 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
3 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
4 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
5 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
6 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
7 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
8 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
9 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
10 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
11 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
12 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
13 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
14 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
15 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
16 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
17 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
18 из 19
© Департамент транспорта МосквыИзменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
19 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
1 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
2 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
3 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
4 из 19
Изменения дорожного движения 29 апреля
© Департамент транспорта Москвы
5 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
6 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
7 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
8 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
9 из 19
Изменения дорожного движения 3 мая
© Департамент транспорта Москвы
10 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
11 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
12 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
13 из 19
Изменения дорожного движения 7 мая
© Департамент транспорта Москвы
14 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
15 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
16 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
17 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
18 из 19
Изменения дорожного движения 9 мая
© Департамент транспорта Москвы
19 из 19

Перекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада Победы

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику
Вчера, 10:52

Список улиц, которые будут перекрыты

По информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:
  • Новинский бульвар
  • 1-ая Тверская-Ямская улица
  • Оружейный переулок
  • Волгоградский проспект
  • Кадашёвская улица
  • Пречистенская набережная
  • Котельническая набережная
  • Солянка
  • Петровка
  • Моховая
  • улица Гашека
  • Тверской бульвар
  • улица Б. Полянка
  • Новый Арбат
  • 2-я Брестская
  • Садовое кольцо.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото

Когда и на сколько перекроют

По информации портала “Московский транспорт”, 29 апреля, 3 мая и 7 мая с 16:30 до 19:00 ограничение движения коснется улиц Новинский бульвар, 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка и Волгоградского проспекта.
7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Кадашёвская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.
7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы
24 апреля, 15:03
В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 мая — с 05:00 до 13:00.

Объездные пути и рекомендации для водителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПерекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Перекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Перекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
На участках временных ограничений запрещена парковка. Кроме того, закрыты подземные пешеходные переходы. Возможны изменения в соответствии с официальной информацией Дептранса Москвы. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто в связи с репетицией парада - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
26 апреля 2024, 21:06
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваДепартамент транспорта г. МосквыНовый АрбатСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство МосквыДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала