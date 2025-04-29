https://ria.ru/20250429/moskva-2014049496.html

Постановление ГКО СССР по снабжению населения Берлина выставили в Москве

Постановление ГКО СССР по снабжению населения Берлина выставили в Москве - РИА Новости, 29.04.2025

Постановление ГКО СССР по снабжению населения Берлина выставили в Москве

Постановление Государственного комитета обороны СССР, подписанное его председателем Иосифом Сталиным в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:49:00+03:00

2025-04-29T13:49:00+03:00

2025-04-29T14:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

ссср

германия

иосиф сталин (джугашвили)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Постановление Государственного комитета обороны СССР, подписанное его председателем Иосифом Сталиным в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года и предписывавшее советской военной администрации Берлина обеспечить снабжение продовольствием жителей города, а также разрешить беспрепятственную частную торговлю товарами, представлено в Москве на выставке "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", открывшейся в Государственном историческом музее. Согласно постановлению, "для организации снабжения населения и налаживания городского хозяйства г. Берлина" Государственный комитет обороны СССР (ГКО) постановил командировать в столицу поверженного Третьего рейха члена ГКО Анастаса Микояна, решавшего продовольственные вопросы, и начальника тыла Красной армии Андрея Хрулева "сроком на 10-15 дней, поручив им оказать Военному совету 1-го Белорусского фронта помощь в организации снабжения населения г. Берлина и образовании до 15 июня с.г. запасов продовольствия для передачи городскому самоуправлению г. Берлина на нужды снабжения населения города, за счет проведения заготовок на территории Германии и за счет трофейных ресурсов, имеющихся на 1-м Украинском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах". При создании запасов продовольствия в Берлине ГКО предписывал "исходить ориентировочно из двух миллионов человек населения на пять месяцев" по нормам в день в среднем на человека: хлеба 400-450 граммов, крупы – 50 граммов, мяса – 60 граммов, жиров – 15 граммов, сахара - 20 граммов. Также следовало ориентировочно определить количество продовольствия, подлежащего передаче для населения Берлина: зерна для выработки крупы и муки - 105 тысяч тонн, мясопродуктов - 18 тысяч тонн, жиров - 4,5 тысячи тонн, сахара - 6 тысяч тонн. "Для снабжения населения города Берлина чаем и кофе завезти до 15 июня с.г. ресурсов 500 тонн кофе и 200 тонн чая, в том числе половину этого количества до 25 мая, из расчета обеспечить на 5 месяцев по норме 50 граммов натурального кофе и 20 граммов чая в месяц в среднем на человека", - говорилось в документе. Кроме того, требовалось "открыть в советской зоне города Берлина один продовольственный магазин и два ресторана Особторга для продажи товаров населению без карточек по ценам несколько ниже, чем на частном рынке". Снабжение магазина и ресторанов Особторга продуктами питания было указано "производить за счет имеющихся ресурсов на месте, за исключением тех товаров, ассортимент которых отсутствует на месте". "Разрешить частную свободную торговлю всеми товарами и не препятствовать ей", - также указывалось в постановлении. Нынешняя выставка организована по поручению президента России Владимира Путина. Хронологические рамки выставки – от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до проведения Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны. Как отметили организаторы выставки, у ее посетителей есть уникальная возможность увидеть подлинные исторические раритеты – более одной тысячи архивных документов и артефактов из ведущих архивов и музеев России и Белоруссии, показывающих важнейшие события Великой Отечественной войны и преступления нацистов и их пособников. Разделы выставки "Нападение на СССР", "Все для фронта! Все для победы!", "Блокада Ленинграда", "Партизанское движение", "Ни шагу назад!", "Обыкновенный нацизм", "Изгнание врага с территории СССР", "Герои Великой Отечественной войны", "Освобождение Европы", "Штурм Берлина. Победа!" показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной Армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от коричневой чумы.

https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html

https://ria.ru/20250429/kapitulyatsiya-2014017056.html

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берлин (город), ссср, германия, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, общество, день победы, москва