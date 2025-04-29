https://ria.ru/20250429/moskva-2014048362.html

Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ

Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ - РИА Новости, 29.04.2025

Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ

Москва предложила партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов рассмотреть инвестиционные проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:00:00+03:00

2025-04-29T14:00:00+03:00

2025-04-29T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва предложила партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов рассмотреть инвестиционные проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" и показала возможности Цифрового двойника столицы, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Ранее состоялась встреча министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова с заместителем министра по делам правительства ОАЭ Абдуллой Нассером. Стороны обсудили углубление инвестиционного сотрудничества и расширение торгово-экономических связей."По поручению мэра Москвы мы последовательно расширяем торгово-экономическое сотрудничество со стратегическими партнерами среди дружественных стран, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами. По итогам 2024 года на столицу пришлось более 30% всего товарооборота между Россией и ОАЭ. Наш приоритет — найти новые точки соприкосновения с Объединенными Арабскими Эмиратами в области локализации высокотехнологичных производств, обмена опытом индустриального развития и выходе на новые рынки", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.В ОЭЗ "Технополис Москва" в настоящий момент осуществляется стратегия кластерного промышленного развития Москвы. Она не только обеспечивает отраслевую синергию, но и повышает конкурентоспособность предприятий. Сейчас на территории особой экономической зоны работают четыре межотраслевых кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотные авиасистемы. Планируется создать до 2030 года в столице не менее 13 промышленных кластеров.Представители арабской стороны показали основные инициативы по развитию свободных экономических зон, таких как Dubai Internet City, Dubai Media Zone, глобальный финансовый центр DIFC. Поскольку малый и средний бизнес составляет основу экономики ОАЭ, ему уделялось особое внимание.Нассер подчеркнул, что в Эмиратах осуществляется нацстратегия "Операция 300 миллиардов", целью которой является развитие промышленности и инфраструктуры. По его словам, опыт Москвы в сфере создания индустриальных кластеров и поддержки экспортно ориентированных предприятий интересует ОАЭ. Он полагает, что размещение московских предприятий на промышленных территориях ОАЭ и совместные производства помогут выйти на новые рынки и создадут основу для стратегического сотрудничества, соответствующего Целям устойчивого развития ООН, в частности, Цели 8 о достойной занятости и экономическом росте и Цели 9 о развитии инновационной промышленности и инфраструктуры.Более того, на встрече был поднят вопрос создания рабочей группы с участием представителей упомянутых стран для развития сотрудничества, обсуждения инвестиционных инициатив и двусторонних решений для реализации пилотных проектов.

https://ria.ru/20250429/liksutov-2014004879.html

https://ria.ru/20250429/liksutov-2013986495.html

москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов