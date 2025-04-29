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Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ - РИА Новости, 29.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/moskva-2014048362.html
Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ
Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ - РИА Новости, 29.04.2025
Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ
Москва предложила партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов рассмотреть инвестиционные проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:00:00+03:00
2025-04-29T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва предложила партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов рассмотреть инвестиционные проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" и показала возможности Цифрового двойника столицы, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Ранее состоялась встреча министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова с заместителем министра по делам правительства ОАЭ Абдуллой Нассером. Стороны обсудили углубление инвестиционного сотрудничества и расширение торгово-экономических связей."По поручению мэра Москвы мы последовательно расширяем торгово-экономическое сотрудничество со стратегическими партнерами среди дружественных стран, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами. По итогам 2024 года на столицу пришлось более 30% всего товарооборота между Россией и ОАЭ. Наш приоритет — найти новые точки соприкосновения с Объединенными Арабскими Эмиратами в области локализации высокотехнологичных производств, обмена опытом индустриального развития и выходе на новые рынки", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.В ОЭЗ "Технополис Москва" в настоящий момент осуществляется стратегия кластерного промышленного развития Москвы. Она не только обеспечивает отраслевую синергию, но и повышает конкурентоспособность предприятий. Сейчас на территории особой экономической зоны работают четыре межотраслевых кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотные авиасистемы. Планируется создать до 2030 года в столице не менее 13 промышленных кластеров.Представители арабской стороны показали основные инициативы по развитию свободных экономических зон, таких как Dubai Internet City, Dubai Media Zone, глобальный финансовый центр DIFC. Поскольку малый и средний бизнес составляет основу экономики ОАЭ, ему уделялось особое внимание.Нассер подчеркнул, что в Эмиратах осуществляется нацстратегия "Операция 300 миллиардов", целью которой является развитие промышленности и инфраструктуры. По его словам, опыт Москвы в сфере создания индустриальных кластеров и поддержки экспортно ориентированных предприятий интересует ОАЭ. Он полагает, что размещение московских предприятий на промышленных территориях ОАЭ и совместные производства помогут выйти на новые рынки и создадут основу для стратегического сотрудничества, соответствующего Целям устойчивого развития ООН, в частности, Цели 8 о достойной занятости и экономическом росте и Цели 9 о развитии инновационной промышленности и инфраструктуры.Более того, на встрече был поднят вопрос создания рабочей группы с участием представителей упомянутых стран для развития сотрудничества, обсуждения инвестиционных инициатив и двусторонних решений для реализации пилотных проектов.
https://ria.ru/20250429/liksutov-2014004879.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ

Москва представила ОАЭ проекты "Технополиса Москва" и Цифрового двойника столицы

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППМинистр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и заместитель министра по делам правительства ОАЭ Абдулла Нассер
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и заместитель министра по делам правительства ОАЭ Абдулла Нассер - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и заместитель министра по делам правительства ОАЭ Абдулла Нассер
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва предложила партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов рассмотреть инвестиционные проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" и показала возможности Цифрового двойника столицы, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Ранее состоялась встреча министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова с заместителем министра по делам правительства ОАЭ Абдуллой Нассером. Стороны обсудили углубление инвестиционного сотрудничества и расширение торгово-экономических связей.
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"По поручению мэра Москвы мы последовательно расширяем торгово-экономическое сотрудничество со стратегическими партнерами среди дружественных стран, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами. По итогам 2024 года на столицу пришлось более 30% всего товарооборота между Россией и ОАЭ. Наш приоритет — найти новые точки соприкосновения с Объединенными Арабскими Эмиратами в области локализации высокотехнологичных производств, обмена опытом индустриального развития и выходе на новые рынки", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.
В ОЭЗ "Технополис Москва" в настоящий момент осуществляется стратегия кластерного промышленного развития Москвы. Она не только обеспечивает отраслевую синергию, но и повышает конкурентоспособность предприятий. Сейчас на территории особой экономической зоны работают четыре межотраслевых кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотные авиасистемы. Планируется создать до 2030 года в столице не менее 13 промышленных кластеров.
Представители арабской стороны показали основные инициативы по развитию свободных экономических зон, таких как Dubai Internet City, Dubai Media Zone, глобальный финансовый центр DIFC. Поскольку малый и средний бизнес составляет основу экономики ОАЭ, ему уделялось особое внимание.
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Нассер подчеркнул, что в Эмиратах осуществляется нацстратегия "Операция 300 миллиардов", целью которой является развитие промышленности и инфраструктуры. По его словам, опыт Москвы в сфере создания индустриальных кластеров и поддержки экспортно ориентированных предприятий интересует ОАЭ. Он полагает, что размещение московских предприятий на промышленных территориях ОАЭ и совместные производства помогут выйти на новые рынки и создадут основу для стратегического сотрудничества, соответствующего Целям устойчивого развития ООН, в частности, Цели 8 о достойной занятости и экономическом росте и Цели 9 о развитии инновационной промышленности и инфраструктуры.
Более того, на встрече был поднят вопрос создания рабочей группы с участием представителей упомянутых стран для развития сотрудничества, обсуждения инвестиционных инициатив и двусторонних решений для реализации пилотных проектов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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