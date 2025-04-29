https://ria.ru/20250429/moskva-2014013577.html
В Москве ко Дню Победы проведут экскурсии по историческим промпредприятиям
В Москве ко Дню Победы проведут экскурсии по историческим промпредприятиям - РИА Новости, 29.04.2025
В Москве ко Дню Победы проведут экскурсии по историческим промпредприятиям
Экскурсии по историческим промышленным предприятиям пройдут в Москве ко Дню Победы с 5 по 16 мая, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:58:00+03:00
2025-04-29T11:58:00+03:00
2025-04-29T11:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экскурсии по историческим промышленным предприятиям пройдут в Москве ко Дню Победы с 5 по 16 мая, сообщается на сайте мэра и правительства. "С 5 по 16 мая в рамках проекта "Открой Моспром" пройдут экскурсии по предприятиям столицы, сыгравшим важную роль в годы Великой Отечественной войны. Зарегистрироваться для участия в них можно на официальном сайте проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники экскурсий смогут узнать больше об истории заводов, работавших в суровых условиях военного времени, и увидеть, как эти предприятия развиваются сегодня. Программа включает посещение действующих производств, сохранивших историческую преемственность и традиции.
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
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москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
В Москве ко Дню Победы проведут экскурсии по историческим промпредприятиям
Экскурсии по историческим промпредприятиям в Москве пройдут с 5 по 16 мая
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экскурсии по историческим промышленным предприятиям пройдут в Москве ко Дню Победы с 5 по 16 мая, сообщается на сайте мэра и правительства.
"С 5 по 16 мая в рамках проекта "Открой Моспром" пройдут экскурсии по предприятиям столицы, сыгравшим важную роль в годы Великой Отечественной войны. Зарегистрироваться для участия в них можно на официальном сайте проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники экскурсий смогут узнать больше об истории заводов, работавших в суровых условиях военного времени, и увидеть, как эти предприятия развиваются сегодня. Программа включает посещение действующих производств, сохранивших историческую преемственность и традиции.