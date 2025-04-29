https://ria.ru/20250429/moskalik-2014075025.html

В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом

В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом - РИА Новости, 29.04.2025

В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом

Церемония прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом состоялась на территории... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:04:00+03:00

2025-04-29T15:04:00+03:00

2025-04-29T15:06:00+03:00

россия

мытищи

балашиха

ярослав москалик

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Церемония прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах, сообщили в Минобороны РФ. Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. "На территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Москаликом Ярославом Ярославовичем", - говорится в сообщении. Уточняется, что в мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генштаба ВС РФ, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных Сил РФ. В ведомстве отметили, что Москалик прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. В 2002-2005 годах он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии и в последующем участвовал в урегулировании сирийского кризиса. С 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. С началом спецоперации он руководил дежурной сменой группы боевого управления Генштаба ВС РФ.

https://ria.ru/20250429/minoborony-2013956610.html

https://ria.ru/20250428/rada-2013863089.html

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Церемония прощания с Ярославом Москаликом Церемония прощания с погибшим в результате теракта генералом Ярославом Москаликом прошла на территории воинского мемориала в Мытищах 2025-04-29T15:04 true PT0M36S

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россия, мытищи, балашиха, ярослав москалик, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, убийство генерала москалика