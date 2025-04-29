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В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом - РИА Новости, 29.04.2025
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15:04 29.04.2025 (обновлено: 15:06 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/moskalik-2014075025.html
В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом
В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом - РИА Новости, 29.04.2025
В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом
Церемония прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом состоялась на территории... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:04:00+03:00
2025-04-29T15:06:00+03:00
россия
мытищи
балашиха
ярослав москалик
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Церемония прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах, сообщили в Минобороны РФ. Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. "На территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Москаликом Ярославом Ярославовичем", - говорится в сообщении. Уточняется, что в мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генштаба ВС РФ, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных Сил РФ. В ведомстве отметили, что Москалик прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. В 2002-2005 годах он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии и в последующем участвовал в урегулировании сирийского кризиса. С 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. С началом спецоперации он руководил дежурной сменой группы боевого управления Генштаба ВС РФ.
https://ria.ru/20250429/minoborony-2013956610.html
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Церемония прощания с Ярославом Москаликом
Церемония прощания с погибшим в результате теракта генералом Ярославом Москаликом прошла на территории воинского мемориала в Мытищах
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россия, мытищи, балашиха, ярослав москалик, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, убийство генерала москалика
Россия, Мытищи, Балашиха, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Убийство генерала Москалика
В Мытищах состоялась церемония прощания с генералом Москаликом

Минобороны: в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с Москаликом

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Церемония прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах, сообщили в Минобороны РФ.
Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
Вчера, 02:11
"На территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Москаликом Ярославом Ярославовичем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генштаба ВС РФ, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных Сил РФ.
В ведомстве отметили, что Москалик прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. В 2002-2005 годах он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии и в последующем участвовал в урегулировании сирийского кризиса. С 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. С началом спецоперации он руководил дежурной сменой группы боевого управления Генштаба ВС РФ.
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РоссияМытищиБалашихаЯрослав МоскаликСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныУбийство генерала Москалика
 
 
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