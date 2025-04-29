https://ria.ru/20250429/mosinzhproekt-2014056577.html
Экономист прокомментировал назначение нового гендиректора "Мосинжпроекта"
Экономист прокомментировал назначение нового гендиректора "Мосинжпроекта" - РИА Новости, 29.04.2025
Экономист прокомментировал назначение нового гендиректора "Мосинжпроекта"
Назначение Максима Гамана на пост гендиректора "Мосинжпроекта" можно рассмотреть как управленческое укрепление одного из ключевых контрагентов строительной... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:27:00+03:00
2025-04-29T14:27:00+03:00
2025-04-29T14:27:00+03:00
москва
максим гаман
сергей собянин
мосинжпроект
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Назначение Максима Гамана на пост гендиректора "Мосинжпроекта" можно рассмотреть как управленческое укрепление одного из ключевых контрагентов строительной отрасли Москвы, отметил независимый экономист Андрей Бархота.Ранее столичный мэр Сергей Собянин назначил Максима Гамана генеральным директором АО "Мосинжпроект". Также он реорганизовал городской департамент гражданского строительства. К нему присоединился департамент развития новых территорий."Назначение Максима Гамана генеральным директором "Мосинжпроект" можно рассматривать как серьёзное аппаратное и управленческое укрепление одного из ключевых контрагентов в строительной деятельности Москвы. Перед новым руководителем стоят масштабные и по-настоящему амбициозные задачи, призванные придать новый импульс развитию московскому девелопменту", - отметил Бархота.По словам экономиста, укрепление департамента гражданского строительства является важным шагом к интенсификации всех видов строительных работ, которые организуют в Москве. Благодаря новой конфигурации удастся расширить глубину градостроительных планов и моделировать сценарии строительства во всех столичных районах Москвы на долгий период.
https://realty.ria.ru/20250429/sobjanin-2014050547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим гаман, сергей собянин, мосинжпроект
Москва, Максим Гаман, Сергей Собянин, Мосинжпроект
Экономист прокомментировал назначение нового гендиректора "Мосинжпроекта"
Экономист назвал назначение Гамана в "Мосинжпроект" управленческим укреплением