https://ria.ru/20250429/mordoviya-2014166456.html

Памятник строителям "Сурского рубежа" открыли в Мордовии

Памятник строителям "Сурского рубежа" открыли в Мордовии - РИА Новости, 29.04.2025

Памятник строителям "Сурского рубежа" открыли в Мордовии

Мемориальный комплекс в память о подвиге тружеников тыла, строителей "Сурского рубежа" открыли в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:36:00+03:00

2025-04-29T18:36:00+03:00

2025-04-29T18:36:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Мемориальный комплекс в память о подвиге тружеников тыла, строителей "Сурского рубежа" открыли в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. В октябре 1941 года руководство СССР приняло решение о строительстве оборонительных сооружений в тылу, на реке Сура, чтобы сдержать врага. Сорок пять дней и ночей на территории Мордовии строились 80 километров Сурского оборонительного рубежа, в основном силами женщин, стариков и подростков. Около 70 тысяч уроженцев Мордовии, не прерывая работ даже в сорокоградусные морозы, трудились над окопами и блиндажами. "Сегодня память о каждом труженике, участвовавшем в этом невозможном, казалось бы, строительстве, увековечена – в селе Большие Березники при поддержке Российского военно-исторического общества создан мемориальный комплекс, посвященный подвигу строителей Сурского рубежа. Символично, что церемония открытия мемориала прошла в преддверии Дня Великой Победы", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов, обращаясь к жителям и гостям села, отметил, что открытие мемориального комплекса – событие не только республиканского, но и всероссийского масштаба. "Первая военная суровая зима, время неопределенности, полная мобилизация. Все было для фронта. Люди верили в Победу. Низкий поклон всем, кто участвовал в этом героическом поступке, всем, кто помнит о нем, передает эти знания подрастающему поколению", - приводятся в сообщении слова Здунова. Заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко отметил, что в этот день в Березниках собралось большое количество молодежи со всей республики. Он передал Мордовии слова поздравления от помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, который назвал монумент "овеществленной памятью о трудовом героизме жителей Мордовии" и отметил, что прообразами некоторых из фигур памятника стали реальные участники строительства Сурского рубежа. Так, уроженец села Сорлиней Чамзинского район Филипп Петрович Гусев был мобилизован на Сурский рубеж в январе 1941 года для работы плотником. Женская фигура памятника также имеет свой реальный прообраз – уроженки села Саловка Лямбирского района Надежды Афанасьевны Груниной. В годы войны кроме строительства Сурского рубежа, она привлекалась и к работам на торфяниках. Собирательный образ подростка сформирован на основе архивных документов и многочисленных воспоминаний самих строителей рубежа об участии на возведении укреплений 14-17-летних ребят. Например, уроженки села Марьяновка Большеберезниковского района Галины Семеновны Бодиной, которая была мобилизована на строительные работы в 16 лет. Сурский рубеж она строила с самого начала и до завершения.

https://ria.ru/20250424/sovershenstvovanie-2013154567.html

https://ria.ru/20250419/kalanchak-2012318998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артем здунов, республика мордовия