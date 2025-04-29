https://ria.ru/20250429/mironov-2013954982.html

Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области

Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025

Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым увековечить память военнослужащих КНДР, которые принимали... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:07:00+03:00

2025-04-29T01:07:00+03:00

2025-04-29T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым увековечить память военнослужащих КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "В память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен знаменитый мемориал "Освобождение", который я имел возможность посетить во время своего визита в КНДР. Считаю, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область", - сказал Миронов РИА Новости. Миронов отметил, что каким должен быть мемориал – решать ветеранам, их родным, жителям региона, но подвиг героев обязательно нужно чтить. Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области, по мнению политика, символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, а это является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы. "Теперь фактор военной взаимопомощи вынуждены будут учитывать США и их союзники, которые десятилетиями пытались навязывать силой свою волю независимым государства", - добавил лидер СРЗП. Миронов уверен, что это послужит укреплению безопасности не только в Азии, но и в мире в целом, и послужит хорошим примером для целого ряда других стран, с которыми у России исторически складываются дружеские и партнерские отношения. Депутат Госдумы напомнил, что боевому братству между военнослужащими России и КНДР в этом году исполняется 80 лет, после поражения гитлеровской Германии советские войска разгромили японскую армию и освободили Корею.

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013083589.html

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011484326.html

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россия, курская область, сша, сергей миронов, владимир путин, валерий герасимов, госдума рф