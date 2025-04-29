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Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025
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01:07 29.04.2025 (обновлено: 01:08 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/mironov-2013954982.html
Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области
Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025
Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым увековечить память военнослужащих КНДР, которые принимали... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T01:07:00+03:00
2025-04-29T01:08:00+03:00
россия
курская область
сша
сергей миронов
владимир путин
валерий герасимов
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым увековечить память военнослужащих КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "В память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен знаменитый мемориал "Освобождение", который я имел возможность посетить во время своего визита в КНДР. Считаю, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область", - сказал Миронов РИА Новости. Миронов отметил, что каким должен быть мемориал – решать ветеранам, их родным, жителям региона, но подвиг героев обязательно нужно чтить. Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области, по мнению политика, символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, а это является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы. "Теперь фактор военной взаимопомощи вынуждены будут учитывать США и их союзники, которые десятилетиями пытались навязывать силой свою волю независимым государства", - добавил лидер СРЗП. Миронов уверен, что это послужит укреплению безопасности не только в Азии, но и в мире в целом, и послужит хорошим примером для целого ряда других стран, с которыми у России исторически складываются дружеские и партнерские отношения. Депутат Госдумы напомнил, что боевому братству между военнослужащими России и КНДР в этом году исполняется 80 лет, после поражения гитлеровской Германии советские войска разгромили японскую армию и освободили Корею.
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013083589.html
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011484326.html
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россия, курская область, сша, сергей миронов, владимир путин, валерий герасимов, госдума рф
Россия, Курская область, США, Сергей Миронов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Госдума РФ
Миронов предложил увековечить память солдат КДНР в Курской области

Миронов предложил увековечить память солдат КДНР, освобождавших Курскую область

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым увековечить память военнослужащих КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
24 апреля, 04:50
"В память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен знаменитый мемориал "Освобождение", который я имел возможность посетить во время своего визита в КНДР. Считаю, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область", - сказал Миронов РИА Новости.
Миронов отметил, что каким должен быть мемориал – решать ветеранам, их родным, жителям региона, но подвиг героев обязательно нужно чтить.
Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области, по мнению политика, символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, а это является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы.
"Теперь фактор военной взаимопомощи вынуждены будут учитывать США и их союзники, которые десятилетиями пытались навязывать силой свою волю независимым государства", - добавил лидер СРЗП.
Миронов уверен, что это послужит укреплению безопасности не только в Азии, но и в мире в целом, и послужит хорошим примером для целого ряда других стран, с которыми у России исторически складываются дружеские и партнерские отношения.
Депутат Госдумы напомнил, что боевому братству между военнослужащими России и КНДР в этом году исполняется 80 лет, после поражения гитлеровской Германии советские войска разгромили японскую армию и освободили Корею.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО
16 апреля, 01:52
 
РоссияКурская областьСШАСергей МироновВладимир ПутинВалерий ГерасимовГосдума РФ
 
 
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