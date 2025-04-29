Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
Генерал Москалик в ходе СВО возглавлял смену группы боевого управления Генштаба
© Минобороны РоссииЯрослав Москалик
© Минобороны России
Ярослав Москалик. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погибший замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик во время спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, которая занималась мониторингом обстановки в зоне проведения СВО, об этом говорится в некрологе Минобороны, размещенном в газете "Красная звезда".
"Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович", — говорится в некрологе, подписанном, в частности, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими.
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Минобороны подчеркнуло, что судьба Москалика была тесно переплетена с защитой Отечества. В 2002-2005 годы он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии, а в последующем принимал участие в работе по урегулированию сирийского кризиса.
Кроме того, с 2015 по 2021 год он входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы, а с началом спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба.
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"С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения", — говорится в некрологе.
За заслуги в деле обеспечения обороноспособности государства Ярослав Москалик награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, "За военные заслуги", Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации, медалями министерства обороны. Также ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома в Балашихе при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.