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Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике - РИА Новости, 29.04.2025
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02:11 29.04.2025 (обновлено: 02:35 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/minoborony-2013956610.html
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике - РИА Новости, 29.04.2025
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
Погибший замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик во время спецоперации... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:11:00+03:00
2025-04-29T02:35:00+03:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
балашиха
москва
ярослав москалик
светлана петренко
александр невский
красная звезда
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погибший замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик во время спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, которая занималась мониторингом обстановки в зоне проведения СВО, об этом говорится в некрологе Минобороны, размещенном в газете "Красная звезда"."Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович", — говорится в некрологе, подписанном, в частности, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими.Минобороны подчеркнуло, что судьба Москалика была тесно переплетена с защитой Отечества. В 2002-2005 годы он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии, а в последующем принимал участие в работе по урегулированию сирийского кризиса.Кроме того, с 2015 по 2021 год он входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы, а с началом спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба."С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения", — говорится в некрологе.За заслуги в деле обеспечения обороноспособности государства Ярослав Москалик награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, "За военные заслуги", Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации, медалями министерства обороны. Также ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома в Балашихе при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Басманный суд Москвы в воскресенье арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным следствия, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, ожидая конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), балашиха, москва, ярослав москалик, светлана петренко, александр невский, красная звезда, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, убийство генерала москалика
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Балашиха, Москва, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Александр Невский, Красная звезда, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Убийство генерала Москалика
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике

Генерал Москалик в ходе СВО возглавлял смену группы боевого управления Генштаба

© Минобороны РоссииЯрослав Москалик
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Минобороны России
Ярослав Москалик. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погибший замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик во время спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, которая занималась мониторингом обстановки в зоне проведения СВО, об этом говорится в некрологе Минобороны, размещенном в газете "Красная звезда".
"Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович", — говорится в некрологе, подписанном, в частности, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими.
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Минобороны подчеркнуло, что судьба Москалика была тесно переплетена с защитой Отечества. В 2002-2005 годы он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии, а в последующем принимал участие в работе по урегулированию сирийского кризиса.
Кроме того, с 2015 по 2021 год он входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы, а с началом спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба.
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"С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения", — говорится в некрологе.
За заслуги в деле обеспечения обороноспособности государства Ярослав Москалик награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, "За военные заслуги", Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации, медалями министерства обороны. Также ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома в Балашихе при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
Басманный суд Москвы в воскресенье арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным следствия, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, ожидая конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
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