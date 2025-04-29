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Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:00 29.04.2025 (обновлено: 14:46 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014068921.html
Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации
Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:00:00+03:00
2025-04-29T14:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
казань
дмитрий медведев
день победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию "Одновременно нужно окончательно пересмотреть статус и деятельность международных организаций, которые несли враждебную, сугубо прозападную позицию и за эти годы полностью себя скомпрометировали. Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, москва, казань, дмитрий медведев, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Казань, Дмитрий Медведев, День Победы
Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации

Медведев призвал вычистить организации, несущие сугубо прозападную позицию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию
"Одновременно нужно окончательно пересмотреть статус и деятельность международных организаций, которые несли враждебную, сугубо прозападную позицию и за эти годы полностью себя скомпрометировали. Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев пошутил про карту будущего мира
Вчера, 13:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваКазаньДмитрий МедведевДень Победы
 
 
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