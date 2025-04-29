https://ria.ru/20250429/medvedev-2014068921.html

Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации

Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:00:00+03:00

2025-04-29T12:00:00+03:00

2025-04-29T14:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию "Одновременно нужно окончательно пересмотреть статус и деятельность международных организаций, которые несли враждебную, сугубо прозападную позицию и за эти годы полностью себя скомпрометировали. Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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общество, россия, москва, казань, дмитрий медведев, день победы