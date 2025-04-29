Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации
Медведев призвал вычистить организации, несущие сугубо прозападную позицию
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию
"Одновременно нужно окончательно пересмотреть статус и деятельность международных организаций, которые несли враждебную, сугубо прозападную позицию и за эти годы полностью себя скомпрометировали. Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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