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Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014052954.html
Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев
Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев
Сила, безусловно, в правде, поэтому Россия сейчас громит врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:13:00+03:00
2025-04-29T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сила, безусловно, в правде, поэтому Россия сейчас громит врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Во вторник Медведев выступил с лекцией на марафоне "Знание. Первые". Один из участников процитировал героя фильма Балабанова "Брат-2" Данилу Багрова о том, что сила в правде, и спросил у Медведева, сохранила ли цитата свое значение. "Вопрос хороший и цитата прекрасная", - отметил зампред Совбеза в свою очередь. Медведев рассказал, как посмотрел этот фильм впервые в 2000 году, когда он появился на дисках. "Даже на маленьком экране он на меня тогда произвел впечатление. Почему? Потому что в нем были выражены лучшие человеческие побуждения, пусть даже в экстремальной обстановке, в борьбе с преступниками. И это цепляло", - отметил Медведев. Возвращаясь к цитате героя фильма, зампред Совбеза подчеркнул, что сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги – важный элемент жизни. "Сила, безусловно, остается в правде. И только поэтому мы сейчас громим врага", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев

Медведев: сила, безусловно, в правде, поэтому Россия сейчас громит врага

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сила, безусловно, в правде, поэтому Россия сейчас громит врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев выступил с лекцией на марафоне "Знание. Первые". Один из участников процитировал героя фильма Балабанова "Брат-2" Данилу Багрова о том, что сила в правде, и спросил у Медведева, сохранила ли цитата свое значение.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"Вопрос хороший и цитата прекрасная", - отметил зампред Совбеза в свою очередь.
Медведев рассказал, как посмотрел этот фильм впервые в 2000 году, когда он появился на дисках.
«
"Даже на маленьком экране он на меня тогда произвел впечатление. Почему? Потому что в нем были выражены лучшие человеческие побуждения, пусть даже в экстремальной обстановке, в борьбе с преступниками. И это цепляло", - отметил Медведев.
Возвращаясь к цитате героя фильма, зампред Совбеза подчеркнул, что сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги – важный элемент жизни.
"Сила, безусловно, остается в правде. И только поэтому мы сейчас громим врага", - сказал Медведев.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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