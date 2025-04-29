https://ria.ru/20250429/medvedev-2014052954.html

Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев

Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Россия громит врага, потому что сила в правде, заявил Медведев

Сила, безусловно, в правде, поэтому Россия сейчас громит врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:13:00+03:00

2025-04-29T14:13:00+03:00

2025-04-29T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сила, безусловно, в правде, поэтому Россия сейчас громит врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Во вторник Медведев выступил с лекцией на марафоне "Знание. Первые". Один из участников процитировал героя фильма Балабанова "Брат-2" Данилу Багрова о том, что сила в правде, и спросил у Медведева, сохранила ли цитата свое значение. "Вопрос хороший и цитата прекрасная", - отметил зампред Совбеза в свою очередь. Медведев рассказал, как посмотрел этот фильм впервые в 2000 году, когда он появился на дисках. "Даже на маленьком экране он на меня тогда произвел впечатление. Почему? Потому что в нем были выражены лучшие человеческие побуждения, пусть даже в экстремальной обстановке, в борьбе с преступниками. И это цепляло", - отметил Медведев. Возвращаясь к цитате героя фильма, зампред Совбеза подчеркнул, что сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги – важный элемент жизни. "Сила, безусловно, остается в правде. И только поэтому мы сейчас громим врага", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев