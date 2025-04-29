https://ria.ru/20250429/medvedev-2014045931.html

Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным

Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным

Подвиг рядовых участников Великой Отечественной войны, которые остались неизвестными, не менее важен и бессмертен, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:37:00+03:00

2025-04-29T13:37:00+03:00

2025-04-29T14:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий медведев

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подвиг рядовых участников Великой Отечественной войны, которые остались неизвестными, не менее важен и бессмертен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Не менее важны те, чье имя мы не знаем – обычные участники Великой Отечественной войны, те, кто совершил этот подвиг. Их имена действительно нам неизвестны. Очень многих. Но их подвиг действительно бессмертен. И вот такие рядовые участники войны, как, кстати, мои родственники – один дед, другой дед – для меня являются высшим примером героизма", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".Медведев отметил также подвиги военачальников, маршалов Победы Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева. Кроме того, зампред Совбеза упомянул и о роли главы советского правительства и лидера коммунистической партии Иосифа Сталина."Несмотря на то, что деятельность Сталина как председателя Совета народных комиссаров и как генерального секретаря компартии по-разному может быть охарактеризована в разные периоды, но если бы руководство страны, а он был первым лицом, в тот период дало слабину, мы бы с вами здесь не сидели. И вот это, наверное, всегда должно быть примером твердости", - добавил Медведев.В завершении своей лекции Медведев поздравил участников с предстоящими праздниками. Он подчеркнул, что на этих праздниках держится единство народа России.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250429/svo-2014031040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне