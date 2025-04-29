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Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:37 29.04.2025 (обновлено: 14:03 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014045931.html
Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным
Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным
Подвиг рядовых участников Великой Отечественной войны, которые остались неизвестными, не менее важен и бессмертен, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:37:00+03:00
2025-04-29T14:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подвиг рядовых участников Великой Отечественной войны, которые остались неизвестными, не менее важен и бессмертен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Не менее важны те, чье имя мы не знаем – обычные участники Великой Отечественной войны, те, кто совершил этот подвиг. Их имена действительно нам неизвестны. Очень многих. Но их подвиг действительно бессмертен. И вот такие рядовые участники войны, как, кстати, мои родственники – один дед, другой дед – для меня являются высшим примером героизма", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".Медведев отметил также подвиги военачальников, маршалов Победы Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева. Кроме того, зампред Совбеза упомянул и о роли главы советского правительства и лидера коммунистической партии Иосифа Сталина."Несмотря на то, что деятельность Сталина как председателя Совета народных комиссаров и как генерального секретаря компартии по-разному может быть охарактеризована в разные периоды, но если бы руководство страны, а он был первым лицом, в тот период дало слабину, мы бы с вами здесь не сидели. И вот это, наверное, всегда должно быть примером твердости", - добавил Медведев.В завершении своей лекции Медведев поздравил участников с предстоящими праздниками. Он подчеркнул, что на этих праздниках держится единство народа России.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250429/svo-2014031040.html
https://ria.ru/20250429/moskva-2014034742.html
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россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным

Медведев: подвиг рядовых участников ВОВ не менее важен и бессмертен

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подвиг рядовых участников Великой Отечественной войны, которые остались неизвестными, не менее важен и бессмертен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Не менее важны те, чье имя мы не знаем – обычные участники Великой Отечественной войны, те, кто совершил этот подвиг. Их имена действительно нам неизвестны. Очень многих. Но их подвиг действительно бессмертен. И вот такие рядовые участники войны, как, кстати, мои родственники – один дед, другой дед – для меня являются высшим примером героизма", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО
Вчера, 12:42
Медведев отметил также подвиги военачальников, маршалов Победы Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева. Кроме того, зампред Совбеза упомянул и о роли главы советского правительства и лидера коммунистической партии Иосифа Сталина.
"Несмотря на то, что деятельность Сталина как председателя Совета народных комиссаров и как генерального секретаря компартии по-разному может быть охарактеризована в разные периоды, но если бы руководство страны, а он был первым лицом, в тот период дало слабину, мы бы с вами здесь не сидели. И вот это, наверное, всегда должно быть примером твердости", - добавил Медведев.
В завершении своей лекции Медведев поздравил участников с предстоящими праздниками. Он подчеркнул, что на этих праздниках держится единство народа России.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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