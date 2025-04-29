Медведев назвал подвиг рядовых участников ВОВ бессмертным
Медведев: подвиг рядовых участников ВОВ не менее важен и бессмертен
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подвиг рядовых участников Великой Отечественной войны, которые остались неизвестными, не менее важен и бессмертен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Не менее важны те, чье имя мы не знаем – обычные участники Великой Отечественной войны, те, кто совершил этот подвиг. Их имена действительно нам неизвестны. Очень многих. Но их подвиг действительно бессмертен. И вот такие рядовые участники войны, как, кстати, мои родственники – один дед, другой дед – для меня являются высшим примером героизма", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Медведев отметил также подвиги военачальников, маршалов Победы Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева. Кроме того, зампред Совбеза упомянул и о роли главы советского правительства и лидера коммунистической партии Иосифа Сталина.
"Несмотря на то, что деятельность Сталина как председателя Совета народных комиссаров и как генерального секретаря компартии по-разному может быть охарактеризована в разные периоды, но если бы руководство страны, а он был первым лицом, в тот период дало слабину, мы бы с вами здесь не сидели. И вот это, наверное, всегда должно быть примером твердости", - добавил Медведев.
В завершении своей лекции Медведев поздравил участников с предстоящими праздниками. Он подчеркнул, что на этих праздниках держится единство народа России.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".