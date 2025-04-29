https://ria.ru/20250429/medvedev-2014040756.html

Медведев заявил о важности многополярного устройства мира

Медведев заявил о важности многополярного устройства мира - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев заявил о важности многополярного устройства мира

Многополярное мироустройство остается единственной возможностью для человечества уверенно смотреть в будущее, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:09:00+03:00

2025-04-29T13:09:00+03:00

2025-04-29T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многополярное мироустройство остается единственной возможностью для человечества уверенно смотреть в будущее, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Многополярное устройство для всего человечества - это единственная возможность уверенно смотреть в будущее. И в этом, кстати, солидарны наши партнеры, которые сейчас представляют большинство народов Земли: это Глобальный Юг, Восток, Азия, Африка, Латинская Америка", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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Варвара Скокшина

россия, москва, земля, дмитрий медведев, в мире