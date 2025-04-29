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Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне - РИА Новости, 29.04.2025
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13:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014039221.html
Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне
Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил, как разговаривал со своими родственниками о Великой Отечественной войне, по его словам, они рассказывали... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:00:00+03:00
2025-04-29T13:00:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил, как разговаривал со своими родственниками о Великой Отечественной войне, по его словам, они рассказывали немного, но тем ценнее были их слова. "Вспоминаю свои разговоры с участниками войны, с моими родственниками, с моими дедушками по материнской и по отцовской линиям. Они рассказывали, но скупо, без какой-то героики, без каких-то длинных воспоминаний, тем более самолюбования. Почему, я думаю, это было, потому что в тот период, особенно у них, воспоминания о войне были очень тяжелыми, трудными", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые". Он отметил, что хотя его родственники и рассказывали о войне немного, но тем ценнее были слова, которые они говорили. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне

Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о ВОВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил, как разговаривал со своими родственниками о Великой Отечественной войне, по его словам, они рассказывали немного, но тем ценнее были их слова.
"Вспоминаю свои разговоры с участниками войны, с моими родственниками, с моими дедушками по материнской и по отцовской линиям. Они рассказывали, но скупо, без какой-то героики, без каких-то длинных воспоминаний, тем более самолюбования. Почему, я думаю, это было, потому что в тот период, особенно у них, воспоминания о войне были очень тяжелыми, трудными", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что хотя его родственники и рассказывали о войне немного, но тем ценнее были слова, которые они говорили.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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