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Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин
Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом приглашение бандеронацистов на майские празднования в Берлин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:51:00+03:00
2025-04-29T12:51:00+03:00
2025-04-29T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом приглашение бандеронацистов на майские празднования в Берлин. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся как тифозные гниды бандеронацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный, запредельный цинизм. Этого забывать нельзя", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Берлин (город), Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин
Медведев назвал приглашение Украины в Берлин на 9 мая запредельным цинизмом