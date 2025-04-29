https://ria.ru/20250429/medvedev-2014036038.html

Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин

Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал цинизмом приглашение "бандеронацистов" на 9 мая в Берлин

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом приглашение бандеронацистов на майские празднования в Берлин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:51:00+03:00

2025-04-29T12:51:00+03:00

2025-04-29T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом приглашение бандеронацистов на майские празднования в Берлин. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся как тифозные гниды бандеронацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный, запредельный цинизм. Этого забывать нельзя", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014016526.html

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