https://ria.ru/20250429/medvedev-2014012830.html

Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия

Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:55:00+03:00

2025-04-29T11:55:00+03:00

2025-04-29T11:55:00+03:00

россия

япония

москва

дмитрий медведев

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия. "В мае американцы, кстати, отмечают всего лишь День памяти и примирения, как известно, а с гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Он добавил, что сам по себе удар с большой высоты был для Америки "абсолютно безопасен, а исход битвы никаких сомнений не вызывал". "Причем армейская верхушка противника практически не пострадала. Кровь и радиоактивный пепел использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи", - подчеркнул Медведев. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/vens-2013948173.html

https://ria.ru/20240903/lavrov-1970361247.html

россия

япония

москва

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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россия, япония, москва, дмитрий медведев, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша