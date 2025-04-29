Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия
Медведев: бессмысленные ядерные удары по Японии стали для США символом возмездия
© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial MuseumАтомная бомбардировка Хиросимы. 6 августа 1945
© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum
Атомная бомбардировка Хиросимы. 6 августа 1945. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия.
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"В мае американцы, кстати, отмечают всего лишь День памяти и примирения, как известно, а с гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Он добавил, что сам по себе удар с большой высоты был для Америки "абсолютно безопасен, а исход битвы никаких сомнений не вызывал".
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"Причем армейская верхушка противника практически не пострадала. Кровь и радиоактивный пепел использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи", - подчеркнул Медведев.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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