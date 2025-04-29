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Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия - РИА Новости, 29.04.2025
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11:55 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014012830.html
Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия
Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:55:00+03:00
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япония
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия. "В мае американцы, кстати, отмечают всего лишь День памяти и примирения, как известно, а с гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Он добавил, что сам по себе удар с большой высоты был для Америки "абсолютно безопасен, а исход битвы никаких сомнений не вызывал". "Причем армейская верхушка противника практически не пострадала. Кровь и радиоактивный пепел использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи", - подчеркнул Медведев. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/vens-2013948173.html
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россия, япония, москва, дмитрий медведев, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша
Россия, Япония, Москва, Дмитрий Медведев, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США
Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия

Медведев: бессмысленные ядерные удары по Японии стали для США символом возмездия

© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial MuseumАтомная бомбардировка Хиросимы. 6 августа 1945
Атомная бомбардировка Хиросимы. 6 августа 1945 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum
Атомная бомбардировка Хиросимы. 6 августа 1945. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия.
«
"В мае американцы, кстати, отмечают всего лишь День памяти и примирения, как известно, а с гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
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Он добавил, что сам по себе удар с большой высоты был для Америки "абсолютно безопасен, а исход битвы никаких сомнений не вызывал".
«
"Причем армейская верхушка противника практически не пострадала. Кровь и радиоактивный пепел использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи", - подчеркнул Медведев.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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