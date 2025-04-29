https://ria.ru/20250429/medvedev-2014007844.html

России нужно найти истинных союзников, заявил Медведев

России нужно найти истинных союзников, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

России нужно найти истинных союзников, заявил Медведев

России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:38:00+03:00

2025-04-29T11:38:00+03:00

2025-04-29T11:38:00+03:00

общество

россия

москва

казань

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "За свою тысячелетнюю историю Россия прошла через самые тяжелые испытания и выдержала их с честью, чем дальше, тем сильнее становится общее стремление обеспечить своей стране и ее миллионам будущее, безбедное будущее, безопасное будущее и для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истенных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки волков в овечьих шкурах", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014006256.html

россия

москва

казань

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Варвара Скокшина

общество, россия, москва, казань, дмитрий медведев