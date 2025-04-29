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Медведев отметил значимость исторической миссии России - РИА Новости, 29.04.2025
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11:23 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014005051.html
Медведев отметил значимость исторической миссии России
Медведев отметил значимость исторической миссии России - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев отметил значимость исторической миссии России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о противостоянии фашизму, заявил, что значимость и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:23:00+03:00
2025-04-29T11:23:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о противостоянии фашизму, заявил, что значимость и сложность исторической миссии России невозможно переоценить. "Значимость и сложность исторической миссии, которую на себя взяла наша страна, переоценить невозможно. Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником", - сказал Медведев в обращении к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН".
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014002810.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, оон
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН
Медведев отметил значимость исторической миссии России

Медведев: важность и сложность исторической миссии России невозможно переоценить

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о противостоянии фашизму, заявил, что значимость и сложность исторической миссии России невозможно переоценить.
«
"Значимость и сложность исторической миссии, которую на себя взяла наша страна, переоценить невозможно. Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником", - сказал Медведев в обращении к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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