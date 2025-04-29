https://ria.ru/20250429/medproduktsiya-2014007585.html

Страны Азии и Африки заинтересованы в импорте медпродукции из России

Страны Азии и Африки заинтересованы в импорте медпродукции из России - РИА Новости, 29.04.2025

Страны Азии и Африки заинтересованы в импорте медпродукции из России

Участники национальной экспозиции под брендом "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) организовал на крупнейшей медицинской... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:36:00+03:00

2025-04-29T11:36:00+03:00

2025-04-29T11:36:00+03:00

турция

россия

иран

африка

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Участники национальной экспозиции под брендом "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) организовал на крупнейшей медицинской выставке Expomed Eurasia в Стамбуле (Турция) с 24 по 26 апреля, провели 257 встреч с потенциальными партнерами из Турции, ОАЭ, Ирана, Монголии и других стран, сообщает центр."Компании отметили высокий интерес представителей медицинского сообщества и бизнеса стран Азии и Африки к российским разработкам", - говорится в сообщении.Всего под национальным брендом в выставке приняли участие 15 компаний из 8 регионов России. Российские экспоненты продемонстрировали передовые разработки в области рентгенотехники, мониторинга состояния пациентов, медицинской симуляции, слухопротезирования, а также предлагают широкий ассортимент реагентов и БАДов.За три дня выставки компании обсудили возможности сотрудничества с 40 контрагентами, специально подобранными РЭЦ. По оценкам бизнеса, потенциал проведенных переговоров достигает 12 миллионов долларов."Участие в Expomed Eurasia уже стало для российских компаний хорошей традицией. В этом году экспозиция "Сделано в России" стала заметным событием выставки, привлекла внимание не только турецких, но и иностранных компаний. Партнеры отметили высокий уровень качества продукции и инновационные решения российских экспортеров. Проведено множество продуктивных встреч, которые откроют новые возможности для продвижения российской медицинской продукции на зарубежных рынках", – отметил представитель РЭЦ в Турецкой Республике Тимур Сафин.Так, компания "Пуль-Сар" из города Дубна на Expomed Eurasia представила изделия для хирургии, в том числе средство для остановки лимфореи. Предприятие уже экспортирует в Малайзию, Индонезию и Казахстан. В ближайшее время ожидается завершение регистрации продукции для экспорта в Кению и Уганду – это результат участия при поддержке РЭЦ в выставках в 2024 году."На выставке проведены переговоры с примерно 20 дистрибьюторскими компаниями из разных стран. Переданы образцы продукции на апробацию. Наши дальнейшие шаги: развивать наработанные контакты, провести дистанционное обучение хирургов, чтобы апробации гарантированно прошли успешно. Запущена работа с компаниями из Ирана, Македонии, Ирака, ОАЭ, Катара, Омана, Монголии, Афганистана, Пакистана, Южной Кореи", – делится генеральный директор "Пуль-Сар" Ксения Менглет, подчеркивая открытость и доверие потенциальных партнеров к российским разработкам.Другая компания – "ЦИТ "Нелиан" – заключила договор на поставки в Турцию систем визуальной медицинской диагностики. Такие системы, в частности, помогают осуществить функциональную диагностику организма с высокой визуализацией нарушений и подобрать соответствующие превентивные, оздоровительные и реабилитационные программы. За 25 лет работы компании нашла партнеров в более чем 80 странах мира, в том числе в Латинской Америке. При поддержке РЭЦ "ЦИТ "Нелиан" уже приняла участие в выставках в Казахстане, Узбекистане, Турции и Германии.Новосибирское предприятие "Биолинк" привезло в Стамбул собственно разработанные и произведенные наборы реагентов для молекулярно-генетических исследований в онкологии, эмбриологии и для неинвазивного пренатального тестирования. Последние вызвали наибольший интерес у посетителей выставки, поскольку это одна из наиболее активно развивающихся областей диагностики.Другой участник – ведущий производитель слуховых аппаратов "Аурика" из Тульской области. Компания сосредоточена на экспорте продукции в страны СНГ, Юго-Восточной и Средней Азии, Латинской Америки. Турция – новое, но перспективное для сотрудничества направление. Особый интерес гостей выставки вызвали современные цифровые слуховые аппараты и реабилитационные решения, включая беспроводные технологии для детей и взрослых.Компания "Менора лабораториз" при поддержке РЭЦ впервые приняла участие в международном мероприятии. На Expomed Eurasia компания представила собственную разработку для восполнения железа в крови и повышения уровня гемоглобина при анемии, которой заинтересовались врачи и дистрибьюторы из Ирана, Ирака, Омана, Пакистана, Индии, Марокко и других стран. По итогам участия в выставке компания планирует осуществить первые поставки в Турцию.Под национальным брендом Made in Russia в Expomed Eurasia также приняла участие компания "Медицинские Технологии Лтд" – системообразующее предприятие медицинской промышленности, которое производит высокотехнологичное цифровое оборудование и информационные системы для лучевой диагностики. Оборудование компании работает в каждой второй медицинской организации России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участие в Expomed Eurasia помогло найти новые полезные контакты потенциальных дистрибьюторов.Научно-внедренческое предприятие "Орбита" обсудило с потенциальными партнерами поставки аппаратов для медицинской реабилитации и лечения заболеваний позвоночника и суставов. Предприятие только планирует начать экспорт в Турцию, и участие в Expomed Eurasia при поддержке РЭЦ помогло оценить спрос и перспективы на рынке.

https://ria.ru/20250428/ekspozitsiya-2013903680.html

https://ria.ru/20250428/nigeriya-2013900134.html

https://ria.ru/20250428/kirgiziya-2013794653.html

https://ria.ru/20250425/rets-2013363534.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

турция, россия, иран, африка, экономика, российский экспортный центр (рэц)