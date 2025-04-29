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Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России - РИА Новости, 29.04.2025
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Тамбовская область
 
18:18 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/matushkin-2014163506.html
Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России
Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России - РИА Новости, 29.04.2025
Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России
Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании, которые проходили 27 и 28... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:18:00+03:00
2025-04-29T18:18:00+03:00
тамбовская область
россия
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании, которые проходили 27 и 28 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин участвовал в заседании комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики. "Обсудили с коллегами — председателями Заксобраний страны — опыт поддержки студенческих семей с учетом региональной специфики и практики образовательных организаций. Все участники диалога сошлись во мнении, что закрепление на федеральном уровне статуса студенческой семьи и поддержка таких семей благотворно скажется на укреплении института семьи, на демографической ситуации", — приводит пресс-служба слова Матушкина. По его словам, в Тамбовской области тоже ведется работа в этом направлении. В декабре 2024 года Тамбовская областная дума приняла Закон "О единовременной денежной выплате беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области". Спикер регпарламента отметил, что данная мера поддержки направлена на повышение уровня благополучия беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения. 27 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей. Была поднята тема подготовки к летней оздоровительной кампании и организация летнего отдыха для семей с детьми, а также качество и доступность медицинской помощи. Более того, Матушкин отметил, что заседании в преддверии Дня Победы коснулись темы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия о Победе. Также обсуждались вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования. Спикер регпарламента добавил, что в Тамбовской области наблюдается нехватка врачей-специалистов в первичном звене здравоохранения. Следовательно, в регионе принимаются меры по привлечению кадров в эту сферу. Комитетом по охране здоровья Тамбовской областной думы разработаны изменения в Закон области "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек".
https://ria.ru/20250429/matushkin-2014162009.html
https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html
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россия, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
Тамбовская область, Россия, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России

Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России в Петербурге

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании, которые проходили 27 и 28 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Матушкин участвовал в заседании комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики.
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 18:16
"Обсудили с коллегами — председателями Заксобраний страны — опыт поддержки студенческих семей с учетом региональной специфики и практики образовательных организаций. Все участники диалога сошлись во мнении, что закрепление на федеральном уровне статуса студенческой семьи и поддержка таких семей благотворно скажется на укреплении института семьи, на демографической ситуации", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
По его словам, в Тамбовской области тоже ведется работа в этом направлении. В декабре 2024 года Тамбовская областная дума приняла Закон "О единовременной денежной выплате беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области".
Спикер регпарламента отметил, что данная мера поддержки направлена на повышение уровня благополучия беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения.
27 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей. Была поднята тема подготовки к летней оздоровительной кампании и организация летнего отдыха для семей с детьми, а также качество и доступность медицинской помощи.
Более того, Матушкин отметил, что заседании в преддверии Дня Победы коснулись темы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия о Победе. Также обсуждались вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования.
Спикер регпарламента добавил, что в Тамбовской области наблюдается нехватка врачей-специалистов в первичном звене здравоохранения. Следовательно, в регионе принимаются меры по привлечению кадров в эту сферу. Комитетом по охране здоровья Тамбовской областной думы разработаны изменения в Закон области "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек".
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС
23 апреля, 17:11
 
Тамбовская областьРоссияТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
 
 
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