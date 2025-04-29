https://ria.ru/20250429/matushkin-2014163506.html

Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России

Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России - РИА Новости, 29.04.2025

Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России

Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании, которые проходили 27 и 28... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:18:00+03:00

2025-04-29T18:18:00+03:00

2025-04-29T18:18:00+03:00

тамбовская область

россия

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014162928_0:124:3026:1826_1920x0_80_0_0_100f78c1949198ec6a06f9893b6d8800.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании, которые проходили 27 и 28 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин участвовал в заседании комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики. "Обсудили с коллегами — председателями Заксобраний страны — опыт поддержки студенческих семей с учетом региональной специфики и практики образовательных организаций. Все участники диалога сошлись во мнении, что закрепление на федеральном уровне статуса студенческой семьи и поддержка таких семей благотворно скажется на укреплении института семьи, на демографической ситуации", — приводит пресс-служба слова Матушкина. По его словам, в Тамбовской области тоже ведется работа в этом направлении. В декабре 2024 года Тамбовская областная дума приняла Закон "О единовременной денежной выплате беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области". Спикер регпарламента отметил, что данная мера поддержки направлена на повышение уровня благополучия беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения. 27 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей. Была поднята тема подготовки к летней оздоровительной кампании и организация летнего отдыха для семей с детьми, а также качество и доступность медицинской помощи. Более того, Матушкин отметил, что заседании в преддверии Дня Победы коснулись темы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия о Победе. Также обсуждались вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования. Спикер регпарламента добавил, что в Тамбовской области наблюдается нехватка врачей-специалистов в первичном звене здравоохранения. Следовательно, в регионе принимаются меры по привлечению кадров в эту сферу. Комитетом по охране здоровья Тамбовской областной думы разработаны изменения в Закон области "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек".

https://ria.ru/20250429/matushkin-2014162009.html

https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html

россия

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)