https://ria.ru/20250429/matushkin-2014162009.html

Матушкин: итоги конкурса патриотических рисунков подведут накануне 9 Мая

Матушкин: итоги конкурса патриотических рисунков подведут накануне 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2025

Матушкин: итоги конкурса патриотических рисунков подведут накануне 9 Мая

Накануне Дня Победы в Тамбовской областной думе подведут итоги конкурса детских рисунков "Великой Победе посвящается", сообщает пресс-служба регпарламента. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:16:00+03:00

2025-04-29T18:16:00+03:00

2025-04-29T18:16:00+03:00

тамбовская область

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

80-летие победы в великой отечественной войне

тамбовская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014161552_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_427b8e8cb031d5f8db1c025408d5dfa3.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Накануне Дня Победы в Тамбовской областной думе подведут итоги конкурса детских рисунков "Великой Победе посвящается", сообщает пресс-служба регпарламента. Конкурс был объявлен месяц назад. "В преддверии празднования 80-летия Великой Победы областная дума проводит цикл патриотических мероприятий. Одно из них — конкурс детских рисунков о войне. К участию в конкурсе приглашались учащиеся школ, организаций дополнительного образования Тамбовской области в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Около двухсот ребят представили свои работы", — подчеркнул председатель областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. По его словам, конкурс направлен на гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории и патриотическое воспитание юных граждан России. Победителей в разных возрастных категориях выберет конкурсная комиссия, состоящая из депутатов областной думы и приглашенных экспертов. "Я познакомился с рисунками. Работы просто потрясающие. Они выполнены в разных техниках, отражают разные сюжетные линии, но во всех работах прослеживаются эмоции детей, глубокое понимание того, какую цену пришлось нам заплатить за Победу в Великой Отечественной войне. Работы уже экспонируются у нас в областной думе", — отметил Матушкин. Победители и призеры конкурса будут отмечены ценными призами. В Тамбовской области на протяжении двадцати лет существует проект "Историческая память". На внебюджетные средства в разных уголках области строятся мемориальные комплексы с именами тех, кто из родного дома ушел защищать родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулся обратно. "За это время в области было построено более 150 мемориалов, на которых увековечены имена наших земляков, положивших жизнь за свободу и независимость отчизны. И эта работа будет продолжаться до тех пор, пока мы не увековечим имя каждого защитника родины. Помогает нам в этом деле Российское военно-историческое общество и советник его председателя Ростислав Игнатьевич Мединский", — заключил Матушкин.

https://ria.ru/20250424/matushkin-2013248188.html

https://ria.ru/20250328/matushkin-2007962416.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), 80-летие победы в великой отечественной войне, тамбовская областная дума