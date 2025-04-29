https://ria.ru/20250429/martini-2013981796.html

Ни Маде Аю Мартини: критика туристов на Бали не нацелена на Россию

Ни Маде Аю Мартини: критика туристов на Бали не нацелена на Россию - РИА Новости, 29.04.2025

Ни Маде Аю Мартини: критика туристов на Бали не нацелена на Россию

Индонезия, а преимущественно остров Бали, остается одним из самых привлекательных направлений для российских путешественников как в Юго-Восточной Азии, так и во РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:00:00+03:00

2025-04-29T10:00:00+03:00

2025-04-29T10:00:00+03:00

индонезия

россия

бали

туризм

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Индонезия, а преимущественно остров Бали, остается одним из самых привлекательных направлений для российских путешественников как в Юго-Восточной Азии, так и во всем мире. Страна известна своей уникальной и разнообразной природой, культурой и гостеприимством народа, населяющего 17 тысяч индонезийских островов. В сентябре прошлого года один из этих островов, Бали, стал еще ближе к России – были возобновлены прямые рейсы Москва-Денпасар. Недавно министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой. Заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини заявила в интервью РИА Новости, что страна приветствует рост числа российских туристов. По ее словам, для удобства россиян в Индонезии власти могли бы перевести туристические материалы на русский язык, а также организовать мероприятия для просвещения туристов из РФ о правилах и обычаях Индонезии. Замминистра также подчеркнула, что критика туристов на Бали не нацелена именно на Россию. Беседовала Ульяна Мирошкина.– За последний год отношения России и Индонезии в сфере туризма значительно продвинулись вперед. Прошлой осенью были возобновлены прямые рейсы между Бали и Москвой. Не могли бы вы рассказать мне, какой эффект это произвело на российский туризм в Индонезию?– Один из примеров того, как можно выстраивать контакты между людьми – прямые рейсы. Мы очень рады появлению прямого рейса из Москвы в Денпасар, и, честно говоря, мы давно его ждали. Мы бы хотели увеличить количество рейсов между нашими странами, ведь я верю, что у обеих стран есть свои уникальные преимущества. Я уверена, что многие индонезийцы хотели бы поехать в Россию, а многие россияне хотели бы поехать в Индонезию. В частности, Бали, как я слышала, очень привлекательное место и "направление мечты" для многих россиян – это очень нас радует. Мы надеемся, что возобновление прямого авиасообщения поможет привлечь больше туристов в Индонезию, а не только на Бали. Возможно, через Бали можно будет открыть для российских туристов и другие направления, что соответствует программе индонезийского правительства. С сентября прошлого года в Индонезию прилетели десять тысяч туристов (только благодаря появлению прямых рейсов с Москвой – ред.). Это очень приветствуется, и мы хотели бы видеть у себя еще больше туристов из России.– Недавно министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса. Что вы думаете по этому поводу?– Как министерство туризма, мы крайне приветствуем это. Связь – главное требование, необходимое для перемещения людей из одной точки в другую. Я согласна с этим предложением. Джакарта – такой же мегаполис, как и Москва. Я была там и видела, насколько огромен этот город. Если получится запустить прямые рейсы, особенно из Москвы в Джакарту, это откроет много возможностей для MICE направления – области индустрии делового туризма, связанной с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Я думаю, это придаст импульс деловым контактам. Стоит заметить, что во время командировок люди обычно еще и посвящают определенное время досугу – таков последний тренд. Это то, чего мы бы хотели добиться. Надеюсь, этот план может быть реализован в ближайшее время. Давайте поработаем над этим вместе.– На ваш взгляд, какие еще направления в Индонезии могли бы быть наиболее подходящими для потенциальных прямых рейсов из России?– Это хороший вопрос. В отличие от России, огромной и континентальной страны, Индонезия – это архипелаг, состоящий из более чем 17 тысяч островов, и каждый остров уникален с точки зрения культуры, языка, природы. Мы бы хотели, чтобы больше россиян приезжало к нам, чтобы узнать об Индонезии – нам есть, что предложить помимо Бали и Джакарты. Есть еще несколько направлений, как, например, Джокьякарта на Центральной Яве, столица яванской культуры. Интересен весь остров Ява – Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява – все это очень привлекательно. Рядом с Бали есть остров под названием Ломбок, это также туристическое направление, которое мы продвигаем. В Северном Сулавеси есть Ликупанг для тех, кто любит дайвинг и морской туризм. На всей Суматре, от севера до юга, очень интересна и уникальна культура. На севере Суматры находится большое озеро Тоба, вероятно, самое большое вулканическое озеро в мире на данный момент. Оно так же привлекательно, как и тысячу лет назад. На Калимантане у нас есть орангутанги. На Малуку, в национальном парке Вакатоби, а также на Раджа Ампате у нас есть дайвинг-центры мирового класса. И, конечно же, в провинции Восточная Нуса-Тенггара есть Лабуан-Баджо, где обитают комодские вараны. Еще есть остров Сумба. На самом деле существует множество направлений, о которых, я уверена, пока не знают в России. Мы хотели бы, чтобы россияне узнали их получше. В будущем они смогут посетить эти места, прилетая через Джакарту, а сейчас – прилетая через Бали. Бали подойдет для перелетов по восточной части Индонезии, а Джакарта – для центральной и западной частей Индонезии.– Вне всяких сомнений, сейчас остров Бали сейчас является самыми популярными направлением в Индонезии среди моих соотечественников. Однако в прошлом власти Бали высказывали недовольство туристами из России и даже угрожали санкциями в их отношении. Что вы думаете по этому поводу?– Позвольте мне сказать следующее. Индонезия – большая страна. Мы открытая страна. Мы хотели бы, чтобы в нашу страну приезжало как можно больше гостей. Индонезия известна своим гостеприимством – это наше секретное оружие. Это теплое отношение нашего народа, его дружелюбие. Поэтому у нас много туристов, и иностранные туристы приезжают в Индонезию. В прошлом году их было 14 миллионов. В этом году мы планируем принять 16 миллионов, а для внутренних туристов эта цифра еще больше – один миллиард. Впрочем – и это верно для любой страны мира – когда мы посещаем другую страну, другой регион, мы должны уважать место, где находимся, правильно? Если я приеду в Россию, я буду уважать местные обычаи и порядки. Пока мы соблюдаем это, нет никаких проблем. Да, периодически бывают инциденты. Но именно поэтому просвещение также является частью нашей ответственности, не только в отношении нашего народа, но и касаемо наших гостей, туристов, которые приезжают к нам. Для этого министерство туризма Индонезии выпустило руководящие принципы. В них сказано, что вы можете делать как турист, а чего вы не делать не можете. Так что до тех пор, пока туристы уважают местную религию, культуру, понимают уникальность страны – нет никаких проблем. Возможно, эти правила иногда нарушаются именно из-за незнания, из-за того, что неправильность действий не осознается. Это то, что нам нужно исправить. Но если дело выходит далеко за рамки этого, в силу вступает закон, соблюдение которого должно быть обеспечено. Эта ситуация не выходит за рамки общей практики. Такое происходит со всеми туристами, не только с россиянами, но и гражданам других стран. Мы, индонезийцы, тоже, когда путешествуем, можем порой вести себя неподобающе. Так что в этом нет ничего личного. Я надеюсь, что это не будет истолковано как нацеленные действия против именно вашей страны. Итак, еще раз повторю, мы приветствуем всех туристов при условии, что, когда они приедут в Индонезию, они проявят уважение к нашей культуре и правилам. Тогда все будет в порядке.– Россия недавно объявила об открытии генерального консульства в Денпасаре. Какой эффект, по вашему мнению, это будет иметь для российских туристов на Бали?– Я думаю, что это хорошая новость. Если на Бали есть официальный представитель, то он сможет лучше координировать ситуацию. Мы в Джакарте, столице, а также местные власти на Бали, в том числе и губернатор, смогут лучше настроить коммуникацию и сообщать, если что-то случится с (российскими – ред.) гражданами, и скоординировать действия. То же самое сможет делать и генеральный консул. Будет возможность в будущем выстроить более крепкое сотрудничество. На Бали есть много российских туристов, а сейчас, когда налажены прямые рейсы, их количество еще больше увеличится. Мы приветствуем открытие официального диппредставительства, генерального консульства, на Бали. Конечно, это координирует министерство иностранных дел, но я хочу выразить надежду, что генконсульство откроется скоро.– Хотела бы уточнить у вас последнюю статистику. Сколько российских туристов сейчас находится в Индонезии? И сколько туристов из России вы хотели бы принимать у себя в будущем?– Вы знаете, на самом деле число российских туристов в Индонезии могло бы быть и больше. В прошлом году мы приняли всего 180 тысяч человек. На этот год мы поставили скромную цель – увеличить это число всего на 20%. Но, надеюсь, теперь, когда у нас есть перспектива прямых рейсов Москва-Джакарта, мы могли бы принять больше туристов из России. Мне хотелось бы, чтобы больше россиян приезжало в Индонезию, наслаждалось Индонезией изучало нашу культуру. Я знаю, что мы можем предложить россиянам такую роскошь, как хорошая погода круглый год – это россияне очень любят. Так что надеюсь, мы в этом году сможем увеличить эту статистику.– А какую смелую цель по российским туристам вы могли бы поставить?– Не знаю, насколько это реалистично, но если позволите, я предположу. Если мы правда сможем принять 200 тысяч туристов, то я думаю, что поставить цель в 500 тысяч туристов в год было бы неплохо. Но они не должны быть сосредоточены только в одном месте. У нас есть 17 000 островов, и если туристы будут посещать разные места, такой туризм будет приносить пользу местным сообществам, помогать экономическому росту, а также сохранять окружающую среду. Сейчас тенденция такова, что множество туристов на самом деле заботятся об окружающей среде, они хотят ее защитить. Те, кто занимается дайвингом, хотят видеть кораллы живыми, поэтому не мусорят, не выбрасывают пластик, не наступают на кораллы – чтобы увидеть красоту кораллов и обитателей океана, нужно заботиться об этом. Вот почему правительство Индонезии уделяет большое внимание устойчивому развитию, устойчивому туризму. Мы проводим кампанию, которую мы называем "сохрани чудо" – мы просим беречь нашу окружающую среду, поддерживать и уважать культуру, в то же время внося свой вклад в местные сообщества. Таким образом вы сможете сохранить нашу замечательную Индонезию.– Вы – заместитель министра туризма по маркетингу. Как вы думаете, можно было бы рассмотреть такой маркетинговый ход, как перевод на русский язык различной информации, связанной с туризмом - рекомендаций, указаний?– Правильно, я с этим полностью согласна. Я думаю, нам следует делать переводы на русский язык, ведь около 300 миллионов человек говорят по-русски. По-моему, наш сайт, Indonesia.travel, уже переведен на русский язык – позвольте мне это проверить. Но если нет, я поручу своим коллегам, моей команде сделать это. Это то, что касается распространения информации. Во-вторых, когда мы проводим маркетинговые мероприятия в вашей стране, мы хотели бы, чтобы все материалы были переведены на русский язык. Когда россияне приезжают в Индонезию, носят нашу национальную одежду "батик", учат слова на индонезийском и ведут себя в соответствии с нашими культурными традициями, это очень трогает наши сердца. Поэтому мы хотели бы сделать то же самое. Это самое малое, что мы можем сделать. Я сверю данные со своей командой. Надеюсь, мы сможем очень скоро поехать в Россию, чтобы провести там маркетинговые мероприятия и заняться продвижением туризма. К тому времени, я надеюсь, у нас уже будут с собой материалы, переведенные на русский язык.– Вы упомянули о том, как можно доносить информацию до туристов. Иногда, возможно, они нарушают правила, потому что не подозревают об их существовании. Может быть, вы могли бы рассмотреть сотрудничество с нашим посольством или другими российскими организациями, чтобы провести совместные мероприятия по просвещению туристов?– Это хорошая идея. Я приветствую это и верю в подобные контакты между людьми. В конце концов, мы же люди – если мы поговорим и правильно подойдем к делу, все будет хорошо. Мы это сделаем, мы поговорим с представителями посольства России. Может быть, мы сможем провести совместное общение с туристами, а также переведем правила поведения на русский язык.– В России проживает много исповедующих ислам людей, у нас есть несколько преимущественно исламских регионов, например Татарстан, где находится Казань. Как думаете, может ли это придать импульс индонезийскому туризму в Россию?– Действительно, не все индонезийцы знают о том, что в России есть такие регионы и места, как Казань. Я знаю об этом, потому что путешествую и потому что это моя работа. Но я верю, что все больше и больше индонезийцев понимают это благодаря социальным сетям, оттуда они узнают о Казани и хотят поехать туда. В этом и заключается очарование, верно? "О, кто бы мог подумать, что в России есть регион с мусульманской общиной, мусульманской религией?" Я думаю, что если мы проведем больше рекламных кампаний, индонезийцы поедут туда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

индонезия, россия, бали, туризм