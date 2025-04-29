https://ria.ru/20250429/malchik-2014026961.html

Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым

Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым - РИА Новости, 29.04.2025

Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым

Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:36:00+03:00

2025-04-29T12:36:00+03:00

2025-04-29T12:36:00+03:00

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

БАРНАУЛ , 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. Ранее сообщалось, что 12-летний Михаил пропал в Дзержинском районе Новосибирска 28 апреля. "Найден, жив", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, происшествия