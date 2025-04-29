https://ria.ru/20250429/malchik-2014026961.html
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым - РИА Новости, 29.04.2025
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым
Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:36:00+03:00
2025-04-29T12:36:00+03:00
2025-04-29T12:36:00+03:00
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
происшествия
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БАРНАУЛ , 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. Ранее сообщалось, что 12-летний Михаил пропал в Дзержинском районе Новосибирска 28 апреля. "Найден, жив", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, происшествия
Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район, Происшествия
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым
В Новосибирске нашли живым пропавшего сутки назад 12-летнего мальчика