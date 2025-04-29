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Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым - РИА Новости, 29.04.2025
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12:36 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/malchik-2014026961.html
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым - РИА Новости, 29.04.2025
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым
Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:36:00+03:00
2025-04-29T12:36:00+03:00
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
происшествия
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БАРНАУЛ , 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. Ранее сообщалось, что 12-летний Михаил пропал в Дзержинском районе Новосибирска 28 апреля. "Найден, жив", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
новосибирск
новосибирская область
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новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, происшествия
Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район, Происшествия
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым

В Новосибирске нашли живым пропавшего сутки назад 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ , 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика, которого сутки искали в Новосибирске, нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что 12-летний Михаил пропал в Дзержинском районе Новосибирска 28 апреля.
"Найден, жив", - говорится в сообщении.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
25 апреля, 01:14
 
НовосибирскНовосибирская областьДзержинский районПроисшествия
 
 
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