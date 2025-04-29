https://ria.ru/20250429/magnitnye_buri-2006691403.html

Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года

Магнитные бури в апреле 2025: расписание на месяц по дням и часам

Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года

С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:44:00+03:00

2025-04-29T19:44:00+03:00

2025-04-29T19:46:00+03:00

земля

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006692826_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_af3204421e3ad970df6e5c9cda2f9e50.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях, календарь геомагнитной обстановки – расписание по дням и по часам – в материале РИА Новости. Магнитные бури в апрелеГеомагнитная активность – сильные и быстрые изменения в магнитном поле Земли, которые образуются в период повышенной солнечной активности. Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток.В апреле 2025 года ожидается несколько эпизодов этого явления разной длительности и мощности. В связи с изменениями геомагнитной обстановки могут возникать сбои в работе электроприборов, а метеочувствительные люди часто испытывают дискомфорт: слабость, головные боли, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, боли в суставах, раздражительность.Специалисты используют множество инструментов, чтобы спрогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Один из основных – мониторинг солнечной активности. Другой важный показатель – отслеживание магнитного поля Земли. Согласно предварительным исследованиям, в период с 5 по 14 апреля прогнозируются геомагнитные возмущения, при этом их мощность не превысит уровень G1.Расписание магнитных бурь на апрель по дням и часамВ апреле 2025 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в апреле затяжные волнения в магнитосфере Земли. Однако прогноз геомагнитной обстановки формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.Так, возможно уже 5 апреля геомагнитный фон начнет изменяться, а 6 и 7 числа по прогнозам ожидаются небольшие возмущения. С 8 по 10 апреля могут прийти более интенсивные магнитные бури. Такой нестабильный геомагнитный фон сохранится и в последующие дни с 11 по 14 апреля. Далее космическая погода полностью успокоится. Незначительные изменения магнитосферы могут вернуться к концу месяца.3 магнитосфера спокойная4 магнитосфера возбужденная5 слабая магнитная буряГрафик магнитных бурь на апрель по городамВ Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ярославле, Хабаровске и других городах России данные по геомагнитной обстановке в среднем совпадают со столицей.

https://ria.ru/20250428/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250222/solntse-2000943714.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

земля, россия