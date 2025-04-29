https://ria.ru/20250429/lnr-2013977836.html

В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина

В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025

В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина

Женщина получила множественные ранения в понедельник в результате атаки украинского беспилотника в городе Новодружеск Лисичанского городского округа ЛНР,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:14:00+03:00

2025-04-29T09:14:00+03:00

2025-04-29T09:14:00+03:00

луганская народная республика

лисичанск

происшествия

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Женщина получила множественные ранения в понедельник в результате атаки украинского беспилотника в городе Новодружеск Лисичанского городского округа ЛНР, сообщает во вторник администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Женщина пенсионного возраста подверглась атаке БПЛА со стороны украинских неонацистских формирований. Пострадавшая получила множественные ранения", - говорится в сообщении администрации. В Telegram-канале отмечается, что женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250428/vsu-2013935476.html

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лисичанск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, лисичанск, происшествия