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В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
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09:14 29.04.2025
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В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина
В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина
Женщина получила множественные ранения в понедельник в результате атаки украинского беспилотника в городе Новодружеск Лисичанского городского округа ЛНР,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:14:00+03:00
2025-04-29T09:14:00+03:00
луганская народная республика
лисичанск
происшествия
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Женщина получила множественные ранения в понедельник в результате атаки украинского беспилотника в городе Новодружеск Лисичанского городского округа ЛНР, сообщает во вторник администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Женщина пенсионного возраста подверглась атаке БПЛА со стороны украинских неонацистских формирований. Пострадавшая получила множественные ранения", - говорится в сообщении администрации. В Telegram-канале отмечается, что женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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луганская народная республика, лисичанск, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Происшествия
В ЛНР при атаке беспилотника пострадала женщина

В ЛНР женщина получила множественные ранения при атаке украинского беспилотника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Женщина получила множественные ранения в понедельник в результате атаки украинского беспилотника в городе Новодружеск Лисичанского городского округа ЛНР, сообщает во вторник администрация Лисичанска в Telegram-канале.
"Женщина пенсионного возраста подверглась атаке БПЛА со стороны украинских неонацистских формирований. Пострадавшая получила множественные ранения", - говорится в сообщении администрации.
В Telegram-канале отмечается, что женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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