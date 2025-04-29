https://ria.ru/20250429/liksutov-2014004879.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали аппарат ИВЛ турбинного типа

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали аппарат ИВЛ турбинного типа - РИА Новости, 29.04.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали аппарат ИВЛ турбинного типа

В ОЭЗ "Технополис Москва" создали предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа подачи дыхательного потока, высокотехнологичное оборудование полностью... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:00:00+03:00

2025-04-29T12:00:00+03:00

2025-04-29T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В ОЭЗ "Технополис Москва" создали предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа подачи дыхательного потока, высокотехнологичное оборудование полностью независимо от внешних источников сжатого воздуха и не требует подключения к централизованной системе подачи медицинских газов, компрессору или баллону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня свыше 220 предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" выпускают инновационную продукцию для микроэлектроники, машиностроения, медицины и других критически значимых отраслей. В частности, на площадках "Печатники", "Руднево" и "Алабушево" работают 15 резидентов, которые изготавливают высокотехнологичные медизделия и оборудование", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что одно из предприятий совместно с врачами московских клиник создало предсерийный образец аппарата искусственной вентиляции легких турбинного типа. Данный медприбор полностью независим от внешних источников сжатого воздуха.Так, новый аппарат ИВЛ дает врачам максимум эффективных возможностей для оказания медицинской помощи взрослым и детям. Медизделие способно работать в самых сложных условиях, например, при перепадах напряжения, критических температурах."Налоговые преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы, дают возможность направлять сэкономленные средства на расширение и модернизацию производства, запуск новой продукции. Аппарат ИВЛ турбинного типа – это собственная разработка конструкторского бюро резидента. Свыше 80% комплектующих этого оборудования – отечественные", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Пластиковые детали, которые используются в новом аппарате ИВЛ, в том числе изготавливает компания-резидент "Аддитивный инжиниринг".По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, производственная кооперация – это одно из преимуществ размещения производства в особой экономической зоне. Корпусные детали, изготовленные с помощью аддитивных технологий, используются уже на наркозно-дыхательном аппарате Венар Либера, который выпускает "Хирана+".Компания является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" с 2020 года. Она выпускает медицинское оборудование, стационарные и мобильные высокочастотные аппараты ИВЛ, обучающие симуляторы, наркозно-дыхательные и дезинфекционные комплексы на площадке "Печатники".Генеральный директор компании Андрей Ильин добавил, что аппарат ИВЛ турбинного типа создается при непосредственном участии столичных врачей, которые внесли огромный вклад в этот проект. Благодаря совместной работе обеспечена реализация всех необходимых режимов и алгоритмов вентиляции, функций поддержания эффективного дыхания для работы с пациентами.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, где размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 390 гектаров. На протяжении нескольких лет особая экономическая зона "Технополис Москва" является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20250429/liksutov-2013986495.html

https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html

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москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, максим ликсутов , москва