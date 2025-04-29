https://ria.ru/20250429/lgbt-2014098938.html

В Петербурге заочно арестовали директора ЛГБТ*-группы "Выход"**

В Петербурге заочно арестовали директора ЛГБТ*-группы "Выход"** - РИА Новости, 29.04.2025

В Петербурге заочно арестовали директора ЛГБТ*-группы "Выход"**

Пропагандист и директор ЛГБТ*-инициативной группы "Выход"** Александр Воронов*** заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу о... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:57:00+03:00

2025-04-29T15:57:00+03:00

2025-04-29T15:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Пропагандист и директор ЛГБТ*-инициативной группы "Выход"** Александр Воронов*** заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сергеевича Воронова***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.330.1 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) ", - говорится в сообщении.В объединенной пресс-службе судов пояснили, что Воронов*** неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.19.34 (нарушения порядка деятельности иноагента) КоАП РФ. Решения вступили в законную силу. "Воронов, продолжая свою противоправную деятельность, находясь в неустановленном следствием месте, с 1 августа 2024 года умышленно не представил в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах", - сообщает пресс-служба судов.Добавляется, что 14 марта Воронову*** заочно предъявлено обвинение, 28 марта он объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск. "Срок меры - 2 месяца с даты его задержания на территории РФ или с даты его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции", - пояснили в пресс-службе.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента*** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://rsport.ria.ru/20250424/shtraf-2013114344.html

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происшествия, россия, санкт-петербург