https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171432.html

Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном

Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:44:00+03:00

2025-04-29T18:44:00+03:00

2025-04-29T19:21:00+03:00

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сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее."Я бы предостерег от того, чтобы нынешнее состояние российско-американского диалога рассматривать, как нечто из ряда вон выходящее, это просто возвращение к нормальности",- сказал министр в ходе пресс-конференции.Он также выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы. Глава МИД РФ заверил, что Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166598.html

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россия, москва, сергей лавров, в мире, сша