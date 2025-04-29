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Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 29.04.2025
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18:44 29.04.2025 (обновлено: 19:21 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171432.html
Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном
Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:44:00+03:00
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россия
москва
сергей лавров
в мире
сша
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее."Я бы предостерег от того, чтобы нынешнее состояние российско-американского диалога рассматривать, как нечто из ряда вон выходящее, это просто возвращение к нормальности",- сказал министр в ходе пресс-конференции.Он также выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы. Глава МИД РФ заверил, что Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166598.html
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россия, москва, сергей лавров, в мире, сша
Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире, США
Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном

Лавров: нынешний диалог России и США является возвращением к нормальности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее.
"Я бы предостерег от того, чтобы нынешнее состояние российско-американского диалога рассматривать, как нечто из ряда вон выходящее, это просто возвращение к нормальности",- сказал министр в ходе пресс-конференции.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы. Глава МИД РФ заверил, что Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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