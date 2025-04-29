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Россия информирует партнеров по БРИКС о переговорах с США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
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18:26 29.04.2025 (обновлено: 18:34 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166255.html
Россия информирует партнеров по БРИКС о переговорах с США, заявил Лавров
Россия информирует партнеров по БРИКС о переговорах с США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
Россия информирует партнеров по БРИКС о переговорах с США, заявил Лавров
Россия регулярно информирует партнеров по БРИКС о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:26:00+03:00
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россия
в мире
москва
сергей лавров
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия регулярно информирует партнеров по БРИКС о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Всем важно понимать, как развиваются отношения между Москвой и Вашингтоном, это звучало во многих выступлениях и в многочисленных двусторонних контактах, которые у меня были на полях министерского заседания. Мы наших партнеров информируем на регулярной основе, практически после каждого контакта", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС, отвечая на вопрос о том, следят ли страны БРИКС за переговорами РФ и США.
https://ria.ru/20250429/briks-2014110729.html
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россия, в мире, москва, сергей лавров, брикс, сша
Россия, В мире, Москва, Сергей Лавров, БРИКС, США
Россия информирует партнеров по БРИКС о переговорах с США, заявил Лавров

Лавров: Россия регулярно информирует партнеров по БРИКС о ходе переговоров с США

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия регулярно информирует партнеров по БРИКС о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Всем важно понимать, как развиваются отношения между Москвой и Вашингтоном, это звучало во многих выступлениях и в многочисленных двусторонних контактах, которые у меня были на полях министерского заседания. Мы наших партнеров информируем на регулярной основе, практически после каждого контакта", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС, отвечая на вопрос о том, следят ли страны БРИКС за переговорами РФ и США.
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