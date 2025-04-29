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В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы - РИА Новости, 29.04.2025
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13:01 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/krakov-2014039625.html
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы - РИА Новости, 29.04.2025
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы
Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:01:00+03:00
2025-04-29T13:01:00+03:00
в мире
краков
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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция. По словам представителя краковской полиции Петра Шпеха, инцидент произошел в университетской больнице на улице Якубовского - мужчина напал с ножом на одного из врачей. "На данный момент у нас один пострадавший и один задержанный", - сказал представитель журналистам. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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в мире, краков
В мире, Краков
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы

В больнице польского Кракова мужчина напал с ножом на врача

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция.
По словам представителя краковской полиции Петра Шпеха, инцидент произошел в университетской больнице на улице Якубовского - мужчина напал с ножом на одного из врачей.
"На данный момент у нас один пострадавший и один задержанный", - сказал представитель журналистам.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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