https://ria.ru/20250429/krakov-2014039625.html
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы - РИА Новости, 29.04.2025
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы
Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:01:00+03:00
2025-04-29T13:01:00+03:00
2025-04-29T13:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция. По словам представителя краковской полиции Петра Шпеха, инцидент произошел в университетской больнице на улице Якубовского - мужчина напал с ножом на одного из врачей. "На данный момент у нас один пострадавший и один задержанный", - сказал представитель журналистам. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20250113/napadenie-1993543092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краков
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы
В больнице польского Кракова мужчина напал с ножом на врача
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция.
По словам представителя краковской полиции Петра Шпеха, инцидент произошел в университетской больнице на улице Якубовского - мужчина напал с ножом на одного из врачей.
"На данный момент у нас один пострадавший и один задержанный", - сказал представитель журналистам.
Обстоятельства произошедшего выясняются.