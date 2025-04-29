https://ria.ru/20250429/krakov-2014039625.html

В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы

В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы - РИА Новости, 29.04.2025

В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы

Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:01:00+03:00

2025-04-29T13:01:00+03:00

2025-04-29T13:01:00+03:00

в мире

краков

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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на врача в больнице польского Кракова, сообщила местная полиция. По словам представителя краковской полиции Петра Шпеха, инцидент произошел в университетской больнице на улице Якубовского - мужчина напал с ножом на одного из врачей. "На данный момент у нас один пострадавший и один задержанный", - сказал представитель журналистам. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20250113/napadenie-1993543092.html

краков

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, краков