https://ria.ru/20250429/konflikt-2014034110.html

Медведев сравнил шансы на победу в конфликте между США и Европой

Медведев сравнил шансы на победу в конфликте между США и Европой - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев сравнил шансы на победу в конфликте между США и Европой

США имеют больше шансов победить в конфликте с Европой, европейцев поставят на место, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:47:00+03:00

2025-04-29T12:47:00+03:00

2025-04-29T12:47:00+03:00

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российское общество "знание"

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евросоюз

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США имеют больше шансов победить в конфликте с Европой, европейцев поставят на место, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Кто победит в таком противостоянии? Здесь не нужно быть пророком, чтобы прийти к выводу: у американцев шансы победить горазда выше. Американская экономика много сильнее, чем европейская, несмотря на то, что европейская экономика огромна, но тем не мене это все-таки разрозненный конгломерат стран, даже несмотря на Европейский союз. Я уже не говорю о том, что абсолютно подавляющее большинство военных сил, вооружений, военной мощи сконцентрировано в Соединенных Штатах Америки, поэтому у меня нет сомнений: Европу поставят на место", - сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250429/nato-2014032071.html

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014007844.html

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европа

сша

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россия, москва, европа, дмитрий медведев, российское общество "знание", сша, евросоюз