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Княжевская: утверждены единые требования к установке зарядок для транспорта - РИА Новости, 29.04.2025
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11:59 29.04.2025 (обновлено: 12:35 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/knyazhevskaya-2014020110.html
Княжевская: утверждены единые требования к установке зарядок для транспорта
Княжевская: утверждены единые требования к установке зарядок для транспорта - РИА Новости, 29.04.2025
Княжевская: утверждены единые требования к установке зарядок для транспорта
В Москве утверждены единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:59:00+03:00
2025-04-29T12:35:00+03:00
москва
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве утверждены единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Согласно новым требованиям, с 2025 года 5% всех парковочных мест будут оборудованы устройствами для зарядки электротранспорта. Эти правила распространяются на проекты нового строительства и реконструкцию существующих объектов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства. В дальнейшем, как уточнила Княжевская, этот показатель постепенно увеличится: в 2026 году планируется обеспечить зарядками 10% парковочных мест, в 2027-м их количество вырастет до 15%. В сообщении добавляется, что в целом в Москве необходимо установить около 30 тысяч электрозарядных станций.
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москва, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура

Княжевская: утверждены единые требования к установке зарядок для транспорта

© Фото предоставлен МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото предоставлен Москомархитектурой
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве утверждены единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Согласно новым требованиям, с 2025 года 5% всех парковочных мест будут оборудованы устройствами для зарядки электротранспорта. Эти правила распространяются на проекты нового строительства и реконструкцию существующих объектов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
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В дальнейшем, как уточнила Княжевская, этот показатель постепенно увеличится: в 2026 году планируется обеспечить зарядками 10% парковочных мест, в 2027-м их количество вырастет до 15%.
В сообщении добавляется, что в целом в Москве необходимо установить около 30 тысяч электрозарядных станций.
 
МоскваЮлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
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