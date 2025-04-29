https://ria.ru/20250429/knr-2013933553.html

Миляев по итогам визита в КНР: В Тульской области построят новый завод

Миляев по итогам визита в КНР: В Тульской области построят новый завод - РИА Новости, 29.04.2025

Миляев по итогам визита в КНР: В Тульской области построят новый завод

Власти Тульской области достигли договоренности с руководством компании "Грейт Волл Мотор" о строительстве завода по производству автокомпонентов, коробок... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:00:00+03:00

2025-04-29T09:00:00+03:00

2025-04-29T09:00:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

китай

тульская область

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Тульской области достигли договоренности с руководством компании "Грейт Волл Мотор" о строительстве завода по производству автокомпонентов, коробок передач, а также элементов экстерьера и интерьера в индустриальном парке "Узловая", сообщил губернатор области Дмитрий Миляев по итогам визита тульской делегации в КНР.В ходе визита делегация, в частности, посетила 21–ю Шанхайскую международную выставку автопромышленности "Авто Шанхай 2025" и международную выставку станков и машинного оборудования в Пекине."Мы ознакомились с производством компании "Грейт Волл Мотор" в Баодине, а также побывали в штаб-квартире и техническом центре компании. В ходе встречи с председателем правления компании Грейт Волл Мотор господином Вэем Цзяньцзюнем договорились, что компания продолжит углублять локализацию производства", - напомнил Миляев, его цитирует пресс-служба облправительства.Кроме того, отметил губернатор, прошла встреча с представителями компании "Нью Джей Си Эм Групп", которая рассматривает возможность создания совместного предприятия и локализации производства в России.По словам Миляева, Тульская область рассматривается в числе регионов для строительства завода по выпуску газовых компрессоров и запчастей для них. Достигнута договоренность об ответном визите представителей компании в область для проработки вопроса локализации производства.В общей сложности тульская делегация провела встречи с представителями около 20 китайских компаний из различных отраслей – машиностроения, энергетики, пищепрома, торговли, внешнеэкономической деятельности, автомобилестроения. Представителям компаний презентовали инвестиционные возможности Тульской области. По итогам встречи губернатор пригласил все заинтересованные в развитии сотрудничества компании в Тульскую область для обсуждения возможных вариантов сотрудничества.В свою очередь, представители бизнеса Тульской области провели бизнес-сессию на площадке Международной торговой палаты Ябаолу, где представили торгово-экономический и экспортный потенциал региона более ста представителям китайского бизнеса из Пекина, Шанхая, провинций Хэбэй, Гуандун и Фуцзянь. Были заключены соглашения между Тульской торгово-промышленной палатой и Международной торговой палатой Ябаолу, а также между тульской парафармацевтической компанией "БИО НОВА" и компанией "Биотехнология долгой жизни", специализирующейся на производстве вакцин, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250404/fmba-2009433080.html

https://ria.ru/20250320/milyaev-2006141531.html

тульская область

китай

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тульская область, дмитрий миляев, китай