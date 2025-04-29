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Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом - РИА Новости, 29.04.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
20:46 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/klepikov-2014200435.html
Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом
Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом - РИА Новости, 29.04.2025
Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом
Белгородская областная Дума подписала соглашение о межпарламентском сотрудничестве с представителями Государственного совета Республики Крым, сообщил спикер... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:46:00+03:00
2025-04-29T20:46:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
республика крым
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Белгородская областная Дума подписала соглашение о межпарламентском сотрудничестве с представителями Государственного совета Республики Крым, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков. Документ подписан в рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации при Совете Федерации, прошедшего в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Как отметил Клепиков, теперь соглашение между регионами будет действовать бессрочно. "На протяжении долгих лет нас связывает крепкое, непрерывное и плодотворное сотрудничество. Белгородская область всецело старалась поддержать Крым в интеграционных процессах 2014 года, а сейчас, когда наш прифронтовой субъект подвергается постоянным вражеским обстрелам – крымчане незамедлительно протянули нам руку помощи", – написал Клепиков в своем телеграм-канале. Председатель областной Думы выразил уверенность, что сотрудничество субъектов продолжит воплощение в практическом взаимодействии законодательных органов, обмене опытом и лучшими практиками.
https://ria.ru/20250428/klepikov-2013986149.html
республика крым
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, республика крым
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Республика Крым
Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом

Белгородская облдума подписала договор о сотрудничестве с парламентариями Крыма

© Фото : пресс-службой Белгородской областной думыПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : пресс-службой Белгородской областной думы
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Белгородская областная Дума подписала соглашение о межпарламентском сотрудничестве с представителями Государственного совета Республики Крым, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков.
Документ подписан в рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации при Совете Федерации, прошедшего в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Как отметил Клепиков, теперь соглашение между регионами будет действовать бессрочно.
"На протяжении долгих лет нас связывает крепкое, непрерывное и плодотворное сотрудничество. Белгородская область всецело старалась поддержать Крым в интеграционных процессах 2014 года, а сейчас, когда наш прифронтовой субъект подвергается постоянным вражеским обстрелам – крымчане незамедлительно протянули нам руку помощи", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Председатель областной Думы выразил уверенность, что сотрудничество субъектов продолжит воплощение в практическом взаимодействии законодательных органов, обмене опытом и лучшими практиками.
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Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаРеспублика Крым
 
 
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