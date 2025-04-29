https://ria.ru/20250429/klepikov-2014200435.html

Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом

Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом - РИА Новости, 29.04.2025

Клепиков: Белгородская облдума расширяет сотрудничество с Крымом

Белгородская областная Дума подписала соглашение о межпарламентском сотрудничестве с представителями Государственного совета Республики Крым, сообщил спикер... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:46:00+03:00

2025-04-29T20:46:00+03:00

2025-04-29T20:46:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

республика крым

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Белгородская областная Дума подписала соглашение о межпарламентском сотрудничестве с представителями Государственного совета Республики Крым, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков. Документ подписан в рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации при Совете Федерации, прошедшего в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Как отметил Клепиков, теперь соглашение между регионами будет действовать бессрочно. "На протяжении долгих лет нас связывает крепкое, непрерывное и плодотворное сотрудничество. Белгородская область всецело старалась поддержать Крым в интеграционных процессах 2014 года, а сейчас, когда наш прифронтовой субъект подвергается постоянным вражеским обстрелам – крымчане незамедлительно протянули нам руку помощи", – написал Клепиков в своем телеграм-канале. Председатель областной Думы выразил уверенность, что сотрудничество субъектов продолжит воплощение в практическом взаимодействии законодательных органов, обмене опытом и лучшими практиками.

https://ria.ru/20250428/klepikov-2013986149.html

республика крым

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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, республика крым