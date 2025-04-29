https://ria.ru/20250429/kirienko-2014052272.html

Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые"

Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025

Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые"

Почти 90% участников просветительского марафона "Знание. Первые" по итогам первого дня заявили, что у них выросло чувство гордости за свою страну, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:03:00+03:00

2025-04-29T14:03:00+03:00

2025-04-29T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 90% участников просветительского марафона "Знание. Первые" по итогам первого дня заявили, что у них выросло чувство гордости за свою страну, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас есть такой принцип, что участников марафона и любых мероприятий общества "Знание" социологи опрашивают до и опрашивают после. И мы видим, как меняется отношение ребят. Очень важно, что по итогам вчерашнего дня, 89% участников (марафона "Знание. Первые" сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну", - сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". По его словам, результаты опроса показывают, что у участников марафона возросло чувство ответственности за свою страну и вера в то, что каждый может реализовать себя так же, как и лекторы, герои, управленцы, выступающие перед ними. "За год у нас (в марафонах общества "Знание" - ред.) более 50 миллионов (человек - ред.) участвуют, смотрят как минимум одну или более лекций, и очно, и заочно, и просматривают потом в интернете", - добавил Кириенко. В первом дне марафона "Знание. Первые" очно приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов, онлайн подключились более 10 миллионов человек РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014002361.html

https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html

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общество, россия, сергей кириенко, день победы