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Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:03 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kirienko-2014052272.html
Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые"
Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025
Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые"
Почти 90% участников просветительского марафона "Знание. Первые" по итогам первого дня заявили, что у них выросло чувство гордости за свою страну, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:03:00+03:00
2025-04-29T14:03:00+03:00
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общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 90% участников просветительского марафона "Знание. Первые" по итогам первого дня заявили, что у них выросло чувство гордости за свою страну, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас есть такой принцип, что участников марафона и любых мероприятий общества "Знание" социологи опрашивают до и опрашивают после. И мы видим, как меняется отношение ребят. Очень важно, что по итогам вчерашнего дня, 89% участников (марафона "Знание. Первые" сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну", - сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". По его словам, результаты опроса показывают, что у участников марафона возросло чувство ответственности за свою страну и вера в то, что каждый может реализовать себя так же, как и лекторы, герои, управленцы, выступающие перед ними. "За год у нас (в марафонах общества "Знание" - ред.) более 50 миллионов (человек - ред.) участвуют, смотрят как минимум одну или более лекций, и очно, и заочно, и просматривают потом в интернете", - добавил Кириенко. В первом дне марафона "Знание. Первые" очно приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов, онлайн подключились более 10 миллионов человек РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014002361.html
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общество, россия, сергей кириенко, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Кириенко, День Победы
Кириенко рассказал о гордости участников марафона "Знание. Первые"

Кириенко: участники марафона "Знание. Первые" заявили о гордости за свою страну

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 90% участников просветительского марафона "Знание. Первые" по итогам первого дня заявили, что у них выросло чувство гордости за свою страну, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас есть такой принцип, что участников марафона и любых мероприятий общества "Знание" социологи опрашивают до и опрашивают после. И мы видим, как меняется отношение ребят. Очень важно, что по итогам вчерашнего дня, 89% участников (марафона "Знание. Первые" сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну", - сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
LIVE: Медведев на просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Выступление Медведева на просветительском марафоне "Знание. Первые"
Вчера, 11:11
По его словам, результаты опроса показывают, что у участников марафона возросло чувство ответственности за свою страну и вера в то, что каждый может реализовать себя так же, как и лекторы, герои, управленцы, выступающие перед ними.
"За год у нас (в марафонах общества "Знание" - ред.) более 50 миллионов (человек - ред.) участвуют, смотрят как минимум одну или более лекций, и очно, и заочно, и просматривают потом в интернете", - добавил Кириенко.
В первом дне марафона "Знание. Первые" очно приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов, онлайн подключились более 10 миллионов человек
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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