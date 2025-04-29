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Проекты транспортного коридора "Север - Юг" представят на KazanForum - РИА Новости, 29.04.2025
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20:51 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kazanforum-2014201037.html
Проекты транспортного коридора "Север - Юг" представят на KazanForum
Проекты транспортного коридора "Север - Юг" представят на KazanForum - РИА Новости, 29.04.2025
Проекты транспортного коридора "Север - Юг" представят на KazanForum
Новые проекты в области развития международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" будут представлены на международном экономическом форуме "Россия -... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:51:00+03:00
2025-04-29T20:51:00+03:00
россия
казань
фонд "росконгресс"
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Новые проекты в области развития международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" будут представлены на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс". "Центральным событием транспортной повестки форума станет сессия "Международный транспортный коридор "Север - Юг". Участники обсудят развитие инфраструктуры на всем протяжении МТК "Север-Юг", расширение географии перевозок, а также поговорят о разработке правовой основы для перевозки грузов", - говорится в сообщении. В ходе сессии будут представлены новые проекты. Ожидается, что в обсуждении примут участие представители правительства и администрации президента РФ, региональных органов власти, транспортных компаний, а также коллеги из транспортных ведомств Ирана, Турции, Пакистана, Бахрейна, Афганистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Катара, Узбекистана и Туркменистана. Во время панельной дискуссии "Транспортное сотрудничество прикаспийских государств" представители стран "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) расскажут о своих разработках и накопленном опыте по практическим мерам и инструментам, направленным на мониторинг и управление транспортными коридорами. "Одним из приоритетных направлений международной повестки для нас является развитие инфраструктуры на всем протяжении международного транспортного коридора "Север - Юг", расширение географии перевозок, а также разработка правовой основы для перевозки грузов. В этой работе принимают участие наши коллеги из стран, по территории которых проходят маршруты МТК", - отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Отдельное внимание, по его словам, уделяется транспортному сотрудничеству с прикаспийскими государствами и странами-участницами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Также продолжается совместная работа по развитию автодорожных маршрутов и международных автомобильных перевозок, внедрению цифровых решений в транспортную логистику. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
https://ria.ru/20250421/forum-2012485564.html
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россия, казань, фонд "росконгресс"
Россия, Казань, Фонд "Росконгресс"
Проекты транспортного коридора "Север - Юг" представят на KazanForum

На KazanForum будут представлены проекты транспортного коридора "Север - Юг"

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Насыров
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Новые проекты в области развития международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" будут представлены на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс".
"Центральным событием транспортной повестки форума станет сессия "Международный транспортный коридор "Север - Юг". Участники обсудят развитие инфраструктуры на всем протяжении МТК "Север-Юг", расширение географии перевозок, а также поговорят о разработке правовой основы для перевозки грузов", - говорится в сообщении.
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В ходе сессии будут представлены новые проекты. Ожидается, что в обсуждении примут участие представители правительства и администрации президента РФ, региональных органов власти, транспортных компаний, а также коллеги из транспортных ведомств Ирана, Турции, Пакистана, Бахрейна, Афганистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Катара, Узбекистана и Туркменистана.
Во время панельной дискуссии "Транспортное сотрудничество прикаспийских государств" представители стран "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) расскажут о своих разработках и накопленном опыте по практическим мерам и инструментам, направленным на мониторинг и управление транспортными коридорами.
"Одним из приоритетных направлений международной повестки для нас является развитие инфраструктуры на всем протяжении международного транспортного коридора "Север - Юг", расширение географии перевозок, а также разработка правовой основы для перевозки грузов. В этой работе принимают участие наши коллеги из стран, по территории которых проходят маршруты МТК", - отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Отдельное внимание, по его словам, уделяется транспортному сотрудничеству с прикаспийскими государствами и странами-участницами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Также продолжается совместная работа по развитию автодорожных маршрутов и международных автомобильных перевозок, внедрению цифровых решений в транспортную логистику.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
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РоссияКазаньФонд "Росконгресс"
 
 
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