В Москве представили подлинник акта о капитуляции нацистской Германии
Подлинник акта о капитуляции нацистской Германии показали на выставке в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" в Государственном историческом музее в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Открытие выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" в Государственном историческом музее в Москве
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии представили в Москве на выставке "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", открывшейся в Государственном историческом музее.
Документ на русском языке, хранящийся в Архиве внешней политики РФ, выставлен вместе со Знаменем Победы.
Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте, - юридический документ, установивший перемирие на направленных против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германские вооруженные силы к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче материальной части противнику и фактически означавший выход Германии из войны.
Принятие безоговорочной капитуляции Третьего рейха от советской стороны было поручено заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР маршалу Советского Союза Георгию Жукову. После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие. Акт ознаменовал победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе.
Нынешняя выставка организована по поручению президента России Владимира Путина. Хронологические рамки выставки – от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до проведения Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны.
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Как отметили организаторы выставки, у ее посетителей есть уникальная возможность увидеть подлинные исторические раритеты – более одной тысячи архивных документов и артефактов из ведущих архивов и музеев России и Белоруссии, показывающих важнейшие события Великой Отечественной войны и преступления нацистов и их пособников.
Разделы выставки "Нападение на СССР", "Все для фронта! Все для победы!", "Блокада Ленинграда", "Партизанское движение", "Ни шагу назад!", "Обыкновенный нацизм", "Изгнание врага с территории СССР", "Герои Великой Отечественной войны", "Освобождение Европы", "Штурм Берлина. Победа!" показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной Армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от коричневой чумы.