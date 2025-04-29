https://ria.ru/20250429/kanal-2015080295.html

Работы на дублере Филевского канализационного канала в столице завершены

Работы на дублере Филевского канализационного канала в столице завершены - РИА Новости, 05.05.2025

Работы на дублере Филевского канализационного канала в столице завершены

Работы на дублере Филевского канализационного канала завершены, инженерное сооружение очистили от иловых отложений, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 05.05.2025

2025-04-29T11:29:00+03:00

2025-04-29T11:29:00+03:00

2025-05-05T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работы на дублере Филевского канализационного канала завершены, инженерное сооружение очистили от иловых отложений, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили регламентные работы на дублере Филевского канализационного канала — главной магистрали водоотведения северо-востока и запада столицы, а также Красногорска, Химок и других городов Подмосковья", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты Мосводоканала очистили инженерное сооружение от иловых отложений механическим способом, причем работы велись сразу с двух сторон. Средняя глубина залегания канала - около 16 метров. Для обеспечения безопасности сотрудников место проведения работ оборудовали принудительной вентиляцией. Подчеркивается, что работы проводили в круглосуточном режиме с применением специализированной техники, включая передвижную электростанцию мощностью 400 киловатт, кран, самосвалы, электрические тележки и средства малой механизации. Реализация проекта заняла около двух месяцев.

https://ria.ru/20250429/prazdniki-2013978560.html

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мосводоканал, москва, городское хозяйство москвы