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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу - РИА Новости, 29.04.2025
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05:25 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kambodzha-2013963041.html
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу - РИА Новости, 29.04.2025
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Сиануквиль, где примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:25:00+03:00
2025-04-29T05:25:00+03:00
камбоджа
таиланд
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Сиануквиль, где примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи, сообщили в пресс-службе флота. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морской танкер "Печенга" прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа", - говорится в сообщении. Уточняется, что российские моряки примут участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи и посетят местные достопримечательности. Накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное военно-морское учение типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд после выхода из порта Саттахип.
https://ria.ru/20250424/korabli-2013150955.html
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камбоджа, таиланд, тихоокеанский флот вмф россии
Камбоджа, Таиланд, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Отряд кораблей ТОФ прибыл в Камбоджу для участия в протокольных мероприятиях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Резкий"
Корвет Резкий - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Резкий". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Сиануквиль, где примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи, сообщили в пресс-службе флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морской танкер "Печенга" прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что российские моряки примут участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи и посетят местные достопримечательности.
Накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное военно-морское учение типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд после выхода из порта Саттахип.
Корвет Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда
24 апреля, 12:06
 
КамбоджаТаиландТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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