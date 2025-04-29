https://ria.ru/20250429/kambodzha-2013963041.html
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу - РИА Новости, 29.04.2025
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Сиануквиль, где примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:25:00+03:00
2025-04-29T05:25:00+03:00
2025-04-29T05:25:00+03:00
камбоджа
таиланд
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896307522_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_5aff2924c5966c018a5347ce1a6c091d.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Сиануквиль, где примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи, сообщили в пресс-службе флота. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морской танкер "Печенга" прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа", - говорится в сообщении. Уточняется, что российские моряки примут участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи и посетят местные достопримечательности. Накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное военно-морское учение типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд после выхода из порта Саттахип.
https://ria.ru/20250424/korabli-2013150955.html
камбоджа
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896307522_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ea7feb4a586257679a956673cfc6a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камбоджа, таиланд, тихоокеанский флот вмф россии
Камбоджа, Таиланд, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
Отряд кораблей ТОФ прибыл в Камбоджу для участия в протокольных мероприятиях