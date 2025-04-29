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Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:45 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/italiya-2014123394.html
Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине
Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине
; Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине на дни празднования Победы 9 мая, но считает его не тем, что нужно, заявила премьер-министр РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:45:00+03:00
2025-04-29T16:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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италия
джорджа мелони
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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РИМ, 29 апр - РИА Новости; Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине на дни празднования Победы 9 мая, но считает его не тем, что нужно, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Вчера мы узнали новость об одностороннем объявлении со стороны России трехдневного перемирия, ограниченного празднованием победы во Второй мировой войне. Мы принимаем эту инициативу к сведению и считаем, что это совсем не то, что необходимо", - заявила Мелони в ходе пресс-конференции с президентом Турцией Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник Рим принимает 4-й межправительственный саммит Италии и Турции. По словам Мелони, Россия должна продемонстрировать свое желание достичь мира на Украине, как его якобы показал Киев.
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
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в мире, россия, рим, италия, джорджа мелони, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, день победы
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Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине

Мелони: Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине

© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 29 апр - РИА Новости; Италия приняла к сведению объявленное Россией перемирие на Украине на дни празднования Победы 9 мая, но считает его не тем, что нужно, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
"Вчера мы узнали новость об одностороннем объявлении со стороны России трехдневного перемирия, ограниченного празднованием победы во Второй мировой войне. Мы принимаем эту инициативу к сведению и считаем, что это совсем не то, что необходимо", - заявила Мелони в ходе пресс-конференции с президентом Турцией Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник Рим принимает 4-й межправительственный саммит Италии и Турции.
По словам Мелони, Россия должна продемонстрировать свое желание достичь мира на Украине, как его якобы показал Киев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
Вчера, 15:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияРимИталияДжорджа МелониВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДень Победы
 
 
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