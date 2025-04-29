https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html

В Италии оценили объявление перемирия в дни 80-летия Победы

В Италии оценили объявление перемирия в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 29.04.2025

В Италии оценили объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Объявление перемирия в дни 80-летия Победы является сигналом открытости России к мирным переговорам, заявил РИА Новости руководитель итальянского... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:19:00+03:00

2025-04-29T07:19:00+03:00

2025-04-29T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

италия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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РИМ, 29 апр - РИА Новости. Объявление перемирия в дни 80-летия Победы является сигналом открытости России к мирным переговорам, заявил РИА Новости руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi). Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Прекращение огня, предложенное президентом России Владимиром Путиным по случаю праздника Дня Победы 9 мая, представляет собой возможность для обеих сторон конфликт положить конец боевым столкновениям. Для России это позитивный момент с точки зрения побед на поле и поэтому это послание открытости. которые российский президент отправляет как на Украину, так и ее западным сторонникам", - заявил итальянский эксперт. По словам Бифолки, перемирие не ознаменует конец конфликта в том случае, если "украинская или западная сторона будет нуждаться в дальнейшей обоснованиях для его продолжения". Эксперт подчеркнул, что временное перемирие окажется на руку обеим сторонам. "Российские войска смогут отпраздновать важнейший день как для Вооруженных сил, так и для всего российского народа. Украина сможет сделать передышку после длительного периода, ряда месяцев, в течение которых украинская армия, а также украинская дипломатия потерпели ряд поражений и неудач", - сказал Бифолки.

https://ria.ru/20250429/bolivija-2013964632.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html

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россия, украина, италия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире