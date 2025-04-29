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Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии - РИА Новости, 29.04.2025
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11:07 29.04.2025 (обновлено: 11:37 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014001794.html
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии - РИА Новости, 29.04.2025
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии
Блэкаут в Западной Европе: сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети.
2025-04-29T11:07:00+03:00
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видео
отключение электричества в европе
западная европа
мадрид
испания
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В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
западная европа
мадрид
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Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
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Видео, Отключение электричества в Европе, Западная Европа, Мадрид, Испания
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии
Блэкаут в Западной Европе: сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети.
2025-04-29T11:07
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Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии

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Блэкаут в Западной Европе: сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети.
В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
 
ВидеоОтключение электричества в ЕвропеЗападная ЕвропаМадридИспания
 
 
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