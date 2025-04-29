https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014001794.html
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии - РИА Новости, 29.04.2025
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии
Блэкаут в Западной Европе: сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети.
2025-04-29T11:07:00+03:00
2025-04-29T11:07:00+03:00
2025-04-29T11:37:00+03:00
видео
отключение электричества в европе
западная европа
мадрид
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013988243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c9d647b87533509022232e98d573f70.jpg
В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
западная европа
мадрид
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013988243_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8ca432aa0cb475ba7496485605e2754.jpg
Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
2025-04-29T11:07
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, отключение электричества в европе, западная европа, мадрид, испания, видео
Видео, Отключение электричества в Европе, Западная Европа, Мадрид, Испания
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии
Блэкаут в Западной Европе: сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети.