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Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии

Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии - РИА Новости, 29.04.2025

Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии

Блэкаут в Западной Европе: сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети.

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видео

отключение электричества в европе

западная европа

мадрид

испания

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В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.

западная европа

мадрид

испания

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Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться. 2025-04-29T11:07 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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