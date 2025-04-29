Рейтинг@Mail.ru
Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ispanija-2014067095.html
Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба
Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба - РИА Новости, 29.04.2025
Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба
Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:39:00+03:00
2025-04-29T14:39:00+03:00
в мире
испания
португалия
франция
антониу кошта
евросовет
отключение электричества в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013853012_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_bbb5fdaee76b92005051d453d10d24c4.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet). Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута. "В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях", - говорится в сообщении Aemet в соцсети X. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html
испания
португалия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013853012_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5dd453b66a2d92dc003385cdb6ad2da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба

Aemet: погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута в Испании

© AP Photo / Manu FernandezВо время блэкаута в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 года
Во время блэкаута в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Во время блэкаута в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet).
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута.
Полиция оцепила главный вход железнодорожного вокзала во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа
Вчера, 14:13
«
"В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях", - говорится в сообщении Aemet в соцсети X.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
© AP Photo / Emilio Morenatti

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9
© AP Photo / Miguel Oses

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9
© Getty Images / Anadolu

На фото: отключенные светофоры в Испании.

Отключенные светофоры в Испании

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9
© Getty Images / Anadolu

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9
© Getty Images / Adri Salido

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

Люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне, Португалия

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9
© Getty Images / Sandra Montanez

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

Покупатели и сотрудники продуктового магазина во время общего отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9
© Getty Images / Adri Salido

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

Офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9
© Getty Images / Europa Press News

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Сотрудник муниципальной полиции регулирует движение транспорта после отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9
© AP Photo / Manu Fernandez

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9
 
В миреИспанияПортугалияФранцияАнтониу КоштаЕвросоветОтключение электричества в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала