https://ria.ru/20250429/ispanija-2014067095.html

Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба

Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба - РИА Новости, 29.04.2025

Погода не могла стать причиной блэкаута, заявила испанская метеослужба

Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:39:00+03:00

2025-04-29T14:39:00+03:00

2025-04-29T14:39:00+03:00

в мире

испания

португалия

франция

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet). Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута. "В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях", - говорится в сообщении Aemet в соцсети X. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе