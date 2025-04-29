Бывший украинский военный заявил, что хотел бы получить гражданство России
Бывший военный ВСУ с позывным "Лютик" хотел бы получить российское гражданство
Российский паспорт . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший военный ВСУ с позывным "Лютик", перешедший на сторону РФ и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших украинских военнослужащих, заявил в разговоре с РИА Новости, что хотел бы получить российское гражданство.
В понедельник бойцы отряда имени Максима Кривоноса возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
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Он отметил, что, возлагая цветы, вспоминал детство. "В детстве мы делали тоже самое (возлагали цветы - ред.)... Это напоминает о том, что это наша история, а без истории нет будущего. И эту историю нам нужно нести и нужно ее передавать младшему поколению, напоминать в нашей стране, на Украине, что это совместно наша история, что ее не следует переписывать либо забывать", - сказал военный.
Боец добавил, что совместную историю России и Украины нужно чтить и помнить.
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"Да, почему бы нет", - сказал боец, отвечая на вопрос РИА Новости о том, хотел бы он получить гражданство РФ.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону РФ. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.
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