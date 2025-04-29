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Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 29.04.2025 (обновлено: 22:40 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/gosdep-2014211879.html
Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине
Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине
США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
государственный департамент сша
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы...работаем над прекращением огня, полном, всеобъемлющем, прочном прекращении огня ...Полное прочное прекращение огня и окончание конфликта", - заявила она журналистам на брифинге, реагируя на просьбу прокомментировать инициативу России о перемирии в дни 80-летия Победы.Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174648.html
украина
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Государственный департамент США, Владимир Путин, Россия
Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине

Госдеп: США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«
"Мы...работаем над прекращением огня, полном, всеобъемлющем, прочном прекращении огня ...Полное прочное прекращение огня и окончание конфликта", - заявила она журналистам на брифинге, реагируя на просьбу прокомментировать инициативу России о перемирии в дни 80-летия Победы.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГосударственный департамент СШАВладимир ПутинРоссия
 
 
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