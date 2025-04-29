https://ria.ru/20250429/gosdep-2014211879.html

Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине

Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине - РИА Новости, 29.04.2025

Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине

США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:09:00+03:00

2025-04-29T22:09:00+03:00

2025-04-29T22:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы...работаем над прекращением огня, полном, всеобъемлющем, прочном прекращении огня ...Полное прочное прекращение огня и окончание конфликта", - заявила она журналистам на брифинге, реагируя на просьбу прокомментировать инициативу России о перемирии в дни 80-летия Победы.Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, государственный департамент сша, владимир путин, россия