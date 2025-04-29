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Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине
Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине
США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:09:00+03:00
2025-04-29T22:09:00+03:00
2025-04-29T22:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы...работаем над прекращением огня, полном, всеобъемлющем, прочном прекращении огня ...Полное прочное прекращение огня и окончание конфликта", - заявила она журналистам на брифинге, реагируя на просьбу прокомментировать инициативу России о перемирии в дни 80-летия Победы.Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госдеп заявил о работе над достижением долгосрочного перемирия на Украине
Госдеп: США работают над достижением долгосрочного перемирия на Украине