https://ria.ru/20250429/gornyak-2014164575.html
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР
ПСБ запустил выездное обслуживание в формате мобильного офиса в прифронтовом городе Горняк Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:22:00+03:00
2025-04-29T18:22:00+03:00
2025-04-29T18:22:00+03:00
горняк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. ПСБ запустил выездное обслуживание в формате мобильного офиса в прифронтовом городе Горняк Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. Для местных жителей организована возможность оформления дебетовых платежных карт, которые подходят для получения зарплат, пособий и пенсий и выдаются в день обращения. Их выдача осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность. "Мы запустили обслуживание населения в Горняке вслед за Курахово, как только позволила оперативная обстановка. На первом этапе наша основная задача - обеспечить людям возможность расчетов и получения положенных выплат, для этого организована выдача банковских карт", - приводятся в сообщении слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
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горняк
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горняк, донецкая народная республика
Горняк, Донецкая Народная Республика
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР
ПСБ открыл мобильный офис в прифронтовом Горняке
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. ПСБ запустил выездное обслуживание в формате мобильного офиса в прифронтовом городе Горняк Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
Для местных жителей организована возможность оформления дебетовых платежных карт, которые подходят для получения зарплат, пособий и пенсий и выдаются в день обращения. Их выдача осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
"Мы запустили обслуживание населения в Горняке вслед за Курахово, как только позволила оперативная обстановка. На первом этапе наша основная задача - обеспечить людям возможность расчетов и получения положенных выплат, для этого организована выдача банковских карт", - приводятся в сообщении слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.