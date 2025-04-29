Рейтинг@Mail.ru
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gornyak-2014164575.html
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР
ПСБ запустил выездное обслуживание в формате мобильного офиса в прифронтовом городе Горняк Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:22:00+03:00
2025-04-29T18:22:00+03:00
горняк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. ПСБ запустил выездное обслуживание в формате мобильного офиса в прифронтовом городе Горняк Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. Для местных жителей организована возможность оформления дебетовых платежных карт, которые подходят для получения зарплат, пособий и пенсий и выдаются в день обращения. Их выдача осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность. "Мы запустили обслуживание населения в Горняке вслед за Курахово, как только позволила оперативная обстановка. На первом этапе наша основная задача - обеспечить людям возможность расчетов и получения положенных выплат, для этого организована выдача банковских карт", - приводятся в сообщении слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
https://ria.ru/20250317/psb-2005466637.html
горняк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горняк, донецкая народная республика
Горняк, Донецкая Народная Республика
ПСБ запустил обслуживание населения в прифронтовом Горняке в ДНР

ПСБ открыл мобильный офис в прифронтовом Горняке

© Предоставлено ПСБЛоготип ПСБ
Логотип ПСБ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Предоставлено ПСБ
Логотип ПСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. ПСБ запустил выездное обслуживание в формате мобильного офиса в прифронтовом городе Горняк Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
Для местных жителей организована возможность оформления дебетовых платежных карт, которые подходят для получения зарплат, пособий и пенсий и выдаются в день обращения. Их выдача осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
"Мы запустили обслуживание населения в Горняке вслед за Курахово, как только позволила оперативная обстановка. На первом этапе наша основная задача - обеспечить людям возможность расчетов и получения положенных выплат, для этого организована выдача банковских карт", - приводятся в сообщении слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
ПСБ запустил информационный телеграм-канал для новых регионов
17 марта, 12:31
 
ГорнякДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала