https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014131255.html

При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека

При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 29.04.2025

При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР со стороны украинских войск, повреждены два образовательных учреждения и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:06:00+03:00

2025-04-29T17:06:00+03:00

2025-04-29T17:06:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР со стороны украинских войск, повреждены два образовательных учреждения и многоквартирный дом, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артудара по центру Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранен мирный житель", - написал мэр в Telegram-канале. Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до двух. Также, по его данным, из-за атак ВСУ по центру города повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.30 выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013664727.html

https://ria.ru/20250427/ataka-2013656665.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол