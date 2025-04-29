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При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 29.04.2025
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17:06 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014131255.html
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 29.04.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР со стороны украинских войск, повреждены два образовательных учреждения и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:06:00+03:00
2025-04-29T17:06:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР со стороны украинских войск, повреждены два образовательных учреждения и многоквартирный дом, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артудара по центру Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранен мирный житель", - написал мэр в Telegram-канале. Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до двух. Также, по его данным, из-за атак ВСУ по центру города повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.30 выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013664727.html
https://ria.ru/20250427/ataka-2013656665.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека

Мэр Приходько: при атаке ВСУ на Горловку пострадали 2 человека, поврежден дом

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР со стороны украинских войск, повреждены два образовательных учреждения и многоквартирный дом, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате артудара по центру Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранен мирный житель", - написал мэр в Telegram-канале. Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до двух.
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Также, по его данным, из-за атак ВСУ по центру города повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом.
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.30 выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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