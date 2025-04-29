https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014118539.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:35:00+03:00

2025-04-29T16:35:00+03:00

2025-04-29T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Калининского района Горловки с позиций украинских неонацистов ранена мирная гражданка", - написал мэр в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате обстрела района была повреждена инфраструктура одного из предприятий. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 22 снаряда калибром 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол