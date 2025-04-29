https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014118539.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:35:00+03:00
2025-04-29T16:35:00+03:00
2025-04-29T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Калининского района Горловки с позиций украинских неонацистов ранена мирная гражданка", - написал мэр в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате обстрела района была повреждена инфраструктура одного из предприятий. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 22 снаряда калибром 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
горловка
донецкая народная республика
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница