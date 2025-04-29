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При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014118539.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:35:00+03:00
2025-04-29T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Калининского района Горловки с позиций украинских неонацистов ранена мирная гражданка", - написал мэр в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате обстрела района была повреждена инфраструктура одного из предприятий. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 22 снаряда калибром 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадала женщина

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате обстрела Калининского района Горловки с позиций украинских неонацистов ранена мирная гражданка", - написал мэр в Telegram-канале.
Кроме того, по его данным, в результате обстрела района была повреждена инфраструктура одного из предприятий.
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 22 снаряда калибром 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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