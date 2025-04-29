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В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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18:44 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/germanija-2014171246.html
В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы
В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы - РИА Новости, 29.04.2025
В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы
Украине было бы выгоднее поддержать объявленное Россией перемирие во время празднования 80-летия Победы, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:44:00+03:00
2025-04-29T18:44:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине было бы выгоднее поддержать объявленное Россией перемирие во время празднования 80-летия Победы, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "В интересах самой Украины было бы откликнуться на эту инициативу - не только ради своего населения, но и в контексте долгосрочного обеспечения существования своей государственности. Продолжение войны с тяжёлыми потерями с обеих сторон не может быть решением", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости. Депутат также подчеркнул, что его партия приветствует предложенное Россией прекращение огня. "С точки зрения АдГ, любая инициатива по прекращению огня - даже временная, как объявленное президентом Путиным перемирие в память об окончании Второй мировой войны - в целом заслуживает одобрения. Это важный сигнал того, что диалог и переговоры всё ещё возможны. Даже если речь идёт лишь о временном прекращении боевых действий, это может стать "дверью" к дальнейшим дипломатическим решениям. Пасхальное перемирие, пусть оно и соблюдалось лишь частично, показало, что прекращение огня, по крайней мере на короткое время, в принципе возможно. Это приближает мир хотя бы теоретически - при условии, что обе стороны проявят подлинное стремление к деэскалации", - добавил Котре. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250429/frg-2014141537.html
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в мире, россия, штеффен котре, владимир путин, владимир зеленский, германия, украина
В мире, Россия, Штеффен Котре, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Германия, Украина
В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы

Депутат бундестага Котре: Украине выгоднее поддержать перемирие в День Победы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине было бы выгоднее поддержать объявленное Россией перемирие во время празднования 80-летия Победы, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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"В интересах самой Украины было бы откликнуться на эту инициативу - не только ради своего населения, но и в контексте долгосрочного обеспечения существования своей государственности. Продолжение войны с тяжёлыми потерями с обеих сторон не может быть решением", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости.
Депутат также подчеркнул, что его партия приветствует предложенное Россией прекращение огня.
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"С точки зрения АдГ, любая инициатива по прекращению огня - даже временная, как объявленное президентом Путиным перемирие в память об окончании Второй мировой войны - в целом заслуживает одобрения. Это важный сигнал того, что диалог и переговоры всё ещё возможны. Даже если речь идёт лишь о временном прекращении боевых действий, это может стать "дверью" к дальнейшим дипломатическим решениям. Пасхальное перемирие, пусть оно и соблюдалось лишь частично, показало, что прекращение огня, по крайней мере на короткое время, в принципе возможно. Это приближает мир хотя бы теоретически - при условии, что обе стороны проявят подлинное стремление к деэскалации", - добавил Котре.
После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
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