https://ria.ru/20250429/germanija-2014171246.html

В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы

В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы - РИА Новости, 29.04.2025

В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы

Украине было бы выгоднее поддержать объявленное Россией перемирие во время празднования 80-летия Победы, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:44:00+03:00

2025-04-29T18:44:00+03:00

2025-04-29T18:44:00+03:00

в мире

россия

штеффен котре

владимир путин

владимир зеленский

германия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине было бы выгоднее поддержать объявленное Россией перемирие во время празднования 80-летия Победы, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "В интересах самой Украины было бы откликнуться на эту инициативу - не только ради своего населения, но и в контексте долгосрочного обеспечения существования своей государственности. Продолжение войны с тяжёлыми потерями с обеих сторон не может быть решением", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости. Депутат также подчеркнул, что его партия приветствует предложенное Россией прекращение огня. "С точки зрения АдГ, любая инициатива по прекращению огня - даже временная, как объявленное президентом Путиным перемирие в память об окончании Второй мировой войны - в целом заслуживает одобрения. Это важный сигнал того, что диалог и переговоры всё ещё возможны. Даже если речь идёт лишь о временном прекращении боевых действий, это может стать "дверью" к дальнейшим дипломатическим решениям. Пасхальное перемирие, пусть оно и соблюдалось лишь частично, показало, что прекращение огня, по крайней мере на короткое время, в принципе возможно. Это приближает мир хотя бы теоретически - при условии, что обе стороны проявят подлинное стремление к деэскалации", - добавил Котре. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://ria.ru/20250429/frg-2014141537.html

https://ria.ru/20250429/zelenskij-2014114908.html

https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, штеффен котре, владимир путин, владимир зеленский, германия, украина