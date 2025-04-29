https://ria.ru/20250429/festival-2014107127.html

Фестиваль "Интермузей" объединит музейные сообщества России и мира

Фестиваль "Интермузей" объединит музейные сообщества России и мира - РИА Новости, 29.04.2025

Фестиваль "Интермузей" объединит музейные сообщества России и мира

Фестиваль "Интермузей" пройдет с 21 по 24 мая в Москве и объединит музейные сообщества России и мира, сообщила директор департамента музеев и поддержки... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:14:00+03:00

2025-04-29T16:14:00+03:00

2025-04-29T16:14:00+03:00

культура

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россия

третьяковская галерея

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фестиваль "Интермузей" пройдет с 21 по 24 мая в Москве и объединит музейные сообщества России и мира, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова. "Май очень богат на события как для страны в целом, так и для музейного сообщества. С 21 по 24 мая Москва превратится в музейный город, куда съедутся музейные сообщества со всей страны и международные сообщества. Мы видим тенденции этого года, что к нам присоединяется большое количество международных экспертов для обсуждения тем, которые мы заявляем", - сказала она на пресс-конференции во вторник. Как отметила Харламова, 2024 год показал, что существует огромный запрос на музейную деятельность, на обсуждение того, как сегодня должен выглядеть музей, что должен транслировать, исследовать, показывать и для какой публики. "Прошлый год показал, что восемь тысяч посетителей побывали на "Интермузее", было 400 выступлений и 130 мероприятий. Мы видим по запросу этого года, что у нас еще большее количество коллег из разных регионов будет присутствовать на фестивале", - добавила она. В этом году фестиваль посвящен теме наследия. Посетителей ждут четыре дня фестиваля с обсуждением четырех различных тем на шести разных площадках. "Третьяковская галерея в полном своем составе в Москве - это три площадки. ГЭС-2 участвует, как и в прошлом году, в "Интермузее", Музей Москвы и Парк Горького", - рассказала Харламова. По словам программного директора фестиваля Катерины Беликовой, в этом году "Интермузей" примет экспертов из 17 стран. Среди них итальянский искусствовед Алессандро Романини, южноафриканский специалист Элана Брандин, специалист по искусственному интеллекту в искусстве Алекс Брунори, представители трех египетских музеев, мексиканские и турецкие коллеги и другие. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. Первый день станет общей панорамой всех дней фестиваля. "Мы поговорим о музее как о лаборатории наследия, много будем разговаривать про реставрацию музейных экспонатов и про будущее утраченного наследия", - отметила Беликова. Отдельная сессия будет посвящена презентациям экспозиций к юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне. Свои выставки представят директор Пушкинского музея Ольга Галактионова, Третьяковская галерея. Кроме того, в ней примут участие главы музеев Республики Беларусь. Второй день фестиваля посвящен теме музеев и общества. Кроме того, в этот день пройдет круглый стол о роли музеев в адаптации ветеранов специальной военной операции. Третий день посвящен технологическим и инновационным коллаборациям в музейной сфере. В завершающий день фестиваля, 24 мая, эксперты обсудят вопрос сотрудничества музеев России и креативных институций Глобального Юга. "Публичная программа будет проходить вечером на всех трех площадках. Она будет открыта для всех желающих. Площадки будут разделены по темам", - уточнила программный директор.

https://ria.ru/20250425/festival--2013324426.html

https://ria.ru/20250321/bakhrushinskiy_premiya-2006384702.html

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москва, россия, третьяковская галерея